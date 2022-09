A sus 32 años, Marcel Hernández se encuentra en un momento crucial de su carrera. La reciente derrota 2-1 de Cartaginés ante Alajuelense, en la cual el cubano marcó el descuento de los Brumosos, aceleró los tiempos y lo tiene pensando en su próximo paso antes de lo previsto: el conjunto de la Vieja Metrópoli no clasificó a semifinales, por lo que no podrá revalidar el título y jugará su último partido del Apertura 2022 el próximo domingo, cuando visite a Guanacasteca.

Con la tristeza propia de la eliminación —según él, fue "un fracaso, un sinsabor bien grande"— el delantero compareció en rueda de prensa. Dado que su contrato con los Blanquiazules culmina en diciembre, se le consultó por su futuro: "No lo sé, no te puedo mentir, a estas alturas nada más quiero terminar lo mejor posible y a partir de ahí empezar a pensar con cabeza fría, creo que ahora la cabeza está caliente, tiene muchas cosas y no es bueno tampoco", comentó.

Hernández también confirmó que maneja ofertas tanto del extranjero, concretamente de Asia, como del ámbito nacional. Uno de los equipos que lo buscó en el pasado fue el Deportivo Saprissa; empero, según le dijo el jugador al programa A Fondo, las negociaciones con la 'S' se terminaron desplomando pese a que "había firmado un contrato". Y por ello, sumado a que hace días afirmó que "si en algún momento se diera la oportunidad la valoraría", los rumores volvieron a emerger.

Pero el cubano fue tajante: "Yo no puedo darle cabeza a ese tipo de comentarios. Al final nosotros, los futbolistas profesionales, donde estemos tenemos que hacerlo bien, dar nuestro máximo esfuerzo, siempre comportarnos a la altura de la institución en la que estamos y respetarla. El compromiso está acá". Cuando se le consultó si priorizará a Cartaginés en las negocaciones, aseguró que se ponderará a sí mismo y a su familia: "Eso no quita el compromiso que siempre voy a tener con esta institución por todo lo que he vivido acá".

Ahora, todo está en las manos del máximo goleador extranjero de la historia de Costa Rica, quien le dejó un mensaje a la afición de Cartaginés: "Sé el peso que tengo acá y sé lo mucho que confían los compañeros, la Junta Directiva y el cuerpo técnico en uno. Me quedo con un trago amargo, pero me voy con algo y es agradecerle a esa gran afición, que a pesar de que no se nos ha dado los resultados estuvo gritando hasta el final. De eso se trata la familia, en las buenas y en las malas".