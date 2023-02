Durante esta semana se dispararon los cuestionamientos a la labor del cuerpo arbitral en Costa Rica luego de la divulgación de un chat privado de árbitros donde al parecer hablan de tomar medidas para mitigar las críticas hacia ellos.

El contenido de esas conversaciones se tomó como una amenaza contra el Saprissa pues apuntaban hacia el técnico morado JeaustIn Campos, lo que generó el reclamo de la dirigencia del monstruo.

Ola de críticas

Posteriormente, se sumaron otras voces como las del Herediano quienes cuestionaron los reclamos del Saprissa pues a su criterio, ellos salían beneficiados en muchas ocasiones. Altos mandos de ambos clubes le subieron el tono al tema y se dijeron algunas cosas fuertes.

Este jueves, el técnico del Cartaginés, Paulo Cesar Wanchope, se metió en la polémica para dar su punto de vista, en donde señala que el arbitraje favoreció a Saprissa en el juego ante los brumosos realizado este lunes anterior, mediante un penal inexistente que finalmente le dio el triunfo a los morados.

Y por si toda esta novela fuese poco, ahora, el técnico del Pérez Zeledón, Luis Antonio Marín se suma a las críticas a los árbitros sobre quienes tiene un conceopto parecido al de Wanchope.

"Confío en la honestidad de los árbitros, pero que se hiciera todo público y se le cambiara el árbitro y que exista una queja formal de Saprissa por el chat, uno siente que ellos pueden estar de alguna manera temerosos o condicionados, o pitar algo que no era" señaló Marín en conferencia de prensa.

El estratega sureño manifestó su temor de que se susciten cosas no deseadas.

"Es una condicionante que está allí, espero que el arbitraje sea lo más normal posible, pero es algo que uno lo piensa y espera que no suceda nada, pero no es algo que me preocupe, solo que está allí" agregó Luis Antonio.

El juego entre generaleños y morados es esta noche de sábado y se disputará en San Isidro del General, sede de los Guerreros del Sur.