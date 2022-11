Desde hace algunas semanas venimos escuchando un discurso optimista de parte de los seleccionados costarricenses en torno a sus aspiraciones en el Mundial de Fútbol de Qatar, en él, los jugadores se han permitido decir sin ningún miramiento que van a pelear por ser campeones del mundo.

Una particularidad que ha llamado la atención no solo de los seguidores de La Sele, sino que ahora traspasa fronteras y se volvió parte del día a día en los deportistas costarricenses; pero en esta ocasión, el mensaje no vino de un jugador, sino del mismísimo DT, Luis Fernando Suárez.

Optimismo como discurso tico

El estratega de la tricolor, se encontraba dando declaraciones a Caracol Radio de Colombia y se le consultó sobre las palabras de su colega, Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, que esta semana dijo: "Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo..." palabras dichas en el marco del anuncio oficial de los convocados para la Selección ibérica.

Suárez se montó en el tren del optimismo y contestó sin tapujos.

"Él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor. En ese sentido creo que uno debe creerse el mejor, si yo voy a pensar que no sé nada, que los entrenamientos míos no sirven, entonces no valen absolutamente" indicó el colombiano Suárez.

“Yo valoro mucho lo que él dijo y que en determinado momento se puede tomar de muchas maneras, me parece lo mejor que puede haber dicho, pero dijo algo equivocado, porque el mejor soy yo” agregó Luis Fernando a los medios.

De esta forma, el timonel tico envió un sutil mensaje a su homólogo europeo y calentó ligeramente las redes a dos días del enfrentamiento de estas selecciones, correspondiente al primer juego por el Grupo E, que se dispuará el próximo miércoles a las 10 am.