Terminó el Mundial para España. Al igual que en México 1986, Core-Japón 2022 y Rusia 2018, La Roja perdió por penales en los octavos de final. Esta vez fue por 3-0 ante Marruecos, que sobrepasó esta barrera por primera vez en su historia gracias a Bono. Pero antes, durante 130 minutos, fue un muro contra el cual se estrelló el 'tiki-taka' de los pupilos de Luis Enrique.

España tuvo un 76% de posesión y apenas remató dos veces dentro del marco defendido por el arquero del Sevilla: el de Dani Olmo, que despejó con los puños, y el de Rodrigo Saravia, al 123', que se estrelló en el poste y pudo haber cambiado la historia. Esta tenencia inocua la venía advirtiendo Fernando Palomo, quien siguió el partido a través de cuenta de Twitter.

"España puede pasar tocando así hasta el viernes y no rompe a Marruecos. Sin toque corto y velocidad, no los mueven", había asegurado el salvadoreño. Dicho y hecho: el 4-1-4-1 fue una pesadilla para los ibéricos dado que no hubo un plan B del ex entrenador del Barcelona, quien había dejado claro que no negociaría su estilo: "El resultado me importa cero", dijo en la previa.

El mensaje burlesco de Fernando Palomo

Luego de confirmarse la eliminación de la Furia tras los fatídicos penales de Saravia, Carlos Soler y Sergio Busquets (a estos dos últimos los atajó Bono), Fernando Palomo escribió: "Me avisan cuando arranque el Twitch de Luis Enrique". Recordemos que el timonel se volvió un protagonista del Mundial por sus transmisiones en la reconocida plataforma, algo que criticó parte de la prensa española.

De esta forma, España prolongó una racha bochornosa en Copas del Mundo. Según MisterChip, con la goleada 7-0 a Costa Rica ganó su tercer partido de once jugados luego de alcanzar la gloria máximo en Sudáfrica 2010. Luego de la paliza a los ticos, empató 1-1 con Alemania, cayó 2-1 frente a Japón e igualó 0-0 con los marroquíes.