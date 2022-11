El entrenador de Costa Rica no descartó la presencia del guardameta en el amistoso despedida contra Nigeria. En caso de ser necesario, Alexandre Lezcano podría ocupar su lugar.

La Selección de Costa Rica tiene el foco puesto en el partido ante Nigeria (8 p.m.), que oficiará como despedida de la afición previo al viaje a Kuwait. Por temas de logística, Luis Fernando Suárez lo afrontará sin varios futbolistas. Y en las últimas se temió que Esteban Alvarado pudiera engrosar esa lista con el Mundial de Qatar 2022 tan cerca.

Recordemos que el portero sufrió una molestia en el aductor después de la gran final contra Saprissa, aunque hoy se determinará si suma minutos o no. "Esteban está algo golpeado, pero va bien. El lunes no practicó por esa razón y está trabajando con los fisioterapeutas para mejorarlo. Lo vemos mejor, pero todavía está algo tocado y es algo normal en el fútbol, principalmente cuando se juega tan seguido", aclaró Suárez en rueda de prensa.

Sin embargo, el martes sí entrenó junto al grupo —de forma esporádica— y por ello se lo quiere esperar. "Está en una buena evolución, según hemos tenido conocimiento por parte de la Federación y del Herediano. Esperamos que esta situación se solucione antes del viaje nuestro", manifestó el timonel, quien convocó a Alexandre Lezcano a último momento.

"Lezcano estará de suplente ante Nigeria y es bueno para él. Es un chico interesante, le hemos visto aspectos que valen la pena potenciar pronto. Incluso, de pronto llevamos a los dos chicos para que estén de suplentes (contra los africanos) y ya tendrían un partido internacional, que es bueno para su hoja de vida", dijo el ex entrenador de Atlético Nacional.

Además, aclaró que el portero de Santos de Guápiles, cuya ficha le pertenece al Team, "no podría estar en el Mundial porque no está en la prelista que entregamos a FIFA hace unos días de 55 jugadores". Quienes tampoco pisarán hoy el césped del Estadio Nacional son "algunos de los que jugaron la final" y Ronald Matarrita, quien "está muy bien", según Suárez, pero "por alguna situación de cuidarlo no debería estar los 90 minutos".