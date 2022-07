El atacante costarricense, Ariel Lassiter, presumió unas fotografías donde aparece junto a varios destacados jugadores del FC Barcelona de España tras el compromiso amistoso que realizó su club Inter Miami ante el cinco veces campeón de UEFA Champions League.

El extremo tico tuvo el enorme privilegio de compartir un rato con reconocidos jugadores de la talla de Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay y Robert Lewandowski, este último flamante fichaje estrella de los culés para la temporada 2022/23.

Lassiter, quien desafortunamente no pudo jugar en este fogueo ante los catalanes por lesión, tuvo este llamativo encuentro con algunos de los mejores atacantes que tiene actualmente el conjunto blaugrana, que en su gira por Estados Unidos también visitarán Las Vegas (vs Real Madrid), Nueva York (vs NY Red Bulls) y Dallas (vs Juventus).

El tico también aprovechó para compartir con Sergio ‘Kun’ Agüero, quien llegó para reencontrarse con la planilla y participar de un Meet & Greet en el que participaron varios artistas musicales, seis jugadores del Barça y el exazulgrana francés Thierry Henry.

Por otro lado, Lassiter ha tenido una campaña de Major League Soccer (MLS) con intermitente regularidad, sin embargo, buscará ayudarle al equipo de David Beckham en esta recta final para clasificar a playoffs y luchar por el título.