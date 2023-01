Guillermo Ochoa no la está pasando bien en Italia con el Salernitana y sigue sin conocer la victoria.

Guillermo Ochoa a sus 37 años de edad recibió una nueva oportunidad desde Europa en la Serie A defendiendo la camiseta del Salernitana. Una liga bastante competitiva que en el primer encuentro tuvo como figura al mexicano teniendo una gran actuación, sin embargo, ante el Atalanta recibieron una goleada de ocho anotaciones. Sin embargo, ante Napoli buscaron pasar este trago amargo y volvieron a registrar una nueva derrota. Son números negativos para el comienzo del mexicano en el fútbol europeo, continente que Keylor Navas pudo dominar y estar a la altura de las circunstancias.

Recordemos que la primera vez que Guillermo Ochoa salió por primera vez a Europa fue en 2011, cuando fue transferido al Ajaccio de la liga francesa. En 2014 recaló en España para jugar en el Málaga, primero, y en el Granada, luego. De 2017 a 2019 fue figura en el Standard de Leija de la Liga de Bélgica. Además, con la Selección de México fue parte del plantel en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Racha negativa para Guillermo Ochoa

El guardameta mexicano, Guillermo Ochoa, desde que viste la camiseta del Salernitana ha recibido 13 goles en 4 juegos disputados. Todavía no ha podido conseguir su primera victoria en la Serie A. Una racha bastante negativa y que más temprano que tarde deberá levantar. De lo contrario, no servirá de mucho rendir en la portería si al final no terminan por sumar nada.

Actualmente el Salernitana se encuentra en la casilla 16 de la tabla de clasificación en la Serie A con 18 puntos a favor. Está a seis unidades de los puestos del descenso. Si bien es un equipo pequeño de Italia, el mexicano también aseveró que nunca pudo ir a un equipo grande del Viejo Continente debido a su pasaporte.