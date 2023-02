El defensor central mundialista en Qatar 2022 con la Selección Nacional de Costa Rica, Juan Pablo Vargas, fue víctima de un reprochable acto de violencia que sucedió en medio de una lamentable situación que se produjo en lo que iba a ser el partido entre Deportes Tolima y Millonarios.

Prcecisamente, previo al partido, un aficionado del Tolima se metió a la cancha y agredió al jugador de Millonarios, Daniel Cataño. El futbolista respondió el golpe y el árbitro lo expulsó, por lo que en Millonarios se negaron a jugar y se refugiaron en el camerino.

Posteriormente, se activó un protocolo para sacar a Millonarios del estadio Manuel Murillo Toro. Sin embargo, fueron atacados desde el bus por parte de otros antisociales con lanzamientos de piedras, y fue ahí donde el jugador tico Vargas reportó que una de esas lo impactó en la espalda.

A pesar de todo, la situación no pasó a más y, afortunadamente, Vargas está fuera de peligro. No obstante, en Millonarios tomarán medidas tras lo sucedido. Por otro lado, según la prensa colombiana esto se desató a raíz de que Daniel Cataño tuvo un pasado no grato en la escuadra vinotinto y había tensión desde antes del juego.