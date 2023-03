Muy malas noticias llegan para el volante de contención del Club Sport Cartaginés, Bernald Alfaro, tras conocerse la seriedad de una lesión que lo dejará por fuera de la acción en lo que resta del presente torneo y posiblemente, alguna parte del siguiente.

Bernald disputaba su segundo juego como titular vistiendo la camiseta blanquiazul, el pasado 21 de febrero, justamente ante su exequipos, Liga Deportiva Alajuelense, cuando en plena acción de juego, Alfaro sufrió una ruptura de ligamento cruzado total en su rodilla derecha.

"Sonó como la cáscara de un huevo"

"Fue un giro con Erick Cabalceta, siento que lo tengo en la espalda y le atravieso el cuerpo para que no me gane la bola, giro y la rodilla está totalmente extendida y se queda pegada en el zacate y siento un golpe. Sonó como la cáscara de un huevo, algunos compañeros me dijeron que oyeron y luego de eso la rodilla quedó bloqueada" indicó el volante a los medios de comunicación.

Después de muchos años vistiendo los colores rojinegros con Alajuelense, Alfaro decidió dar un paso al lado en busca de más minutos en cancha y fue así como esta temporada llegó al Cartaginés, sin embargo, este nuevo contratiempo pondrá a prueba su paciencia y deberá esperar para volver a brillar, justo cuando se encaminaba a tener regularidad.

"Sentía que empezaba a agarrar la confianza de los compañeros, del cuerpo técnico, estaba entrando de cambio en casi todos los partidos y en este momento me tocaba ser titular. Cuesta aceptarlo, pero no queda más que poner el pecho a las balas." señaló Bernald.

Sobre el procedimiento para tratar su lesión, Bernald aún no tiene mucha claridad y la incertidumbre será una carga más en el saco, pero se muestra optimista con lo que se viene.

"No lo tenemos claro todavía, porque lleva mucha tramitología en el INS. La recuperación es de unos ocho meses luego de la operación, a los ocho meses, se supone ya estaría en cancha." ´concluyó Alfaro al medio La Teja de Costa Rica.

"Al final del día, soportamos más de lo que creemos, nos vemos pronto" colocó el jugador en sus cuentas de redes sociales.