El delantero del Deportivo Saprissa e hijo del ex jugador Víctor Cordero, Julen Cordero, no se guardó nada y arremetió fuertemente contra su propia institución con respecto a las penurias condiciones que han tenido para prepararse durante el reciente semestre.

Cordero aprovechó que la escuadra morada logró ser campeón en la categoría U-20, también conocida como Alto Rendimiento, para denunciar las limitadas condiciones que tienen para trabajar y, por eso, dejó claro que a Saprissa no se le puede exigir títulos mientras eso no cambie.

“Es un poco difícil, todas las semanas estamos entrenando en canchas de fútbol 9, eso no es apto para ninguna división. Mientras sigamos así, no se puede exigir que salgan campeones, no se dan las condiciones necesarias. Lo que logramos es gracias al cuerpo técnico y a los jugadores. Lo único que nos han dicho todo el Torneo es que no tenemos las instalaciones necesarias, dicen que ya vienen, y pues estuvimos entrenando en Tibás en una cancha de fútbol 9”, declaró Cordero en Radio Columbia.

Cordero añadió: “Aquí en Saprissa a las divisiones menores no se les puede exigir un Campeonato, mientras no nos den las cosas necesarias. Entrenamos todo el Torneo en canchas de fútbol 9, esto pasó con la categoría U-20, U-17 y U-15. Nosotros quedamos campeones solo por los jugadores y el cuerpo técnico”.

En los últimos años han sido varios jugadores los que han criticado esta situación de Saprissa. No obstante, cabe resaltar que la construcción del nuevo Centro Deportivo Roberto ‘Beto’ Fernández estrenará a finales del mes de agosto su primera etapa y con esto se espera que la problemática se resuelva.