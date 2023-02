Este fin de semana, Aquil Alí, miembro de Fuerza Herediana, dijo en los micrófonos de Deportivas Columbia que la dirigencia de su equipo está haciendo las gestiones pertinentes para llevar al DT Jorge Luis Pinto, al banquillo florense.

Esta noticia ha dado de qué hablar en todos los medios deportivos del país ya que sería el retorno del colombiano al fútbo cosarricense, luego de su paso por Alajuelense allá por el 2001 y posteriormente con sus dos etapas al frente de la Selección Mayor de Costa Rica.

"Esperemos un poco"

Sin embargo, este lunes, en horas de la tarde, Teletica.com publicó una entrevista con el estratega colombiano donde aclara su situación y la posible llegada al conjunto rojiamarillo.

"Yo le agradezco a don Aquil, ahorita pronto no puedo, tengo un compromiso con el Deportivo Cali, que adquirí por sentimiento y todo, es difícil para mí ahorita. Vamos a mirar a ver qué propone, sinceramente no he hablado con ellos" respondió el timonel colombiano.

Al parecer, los compromisos y las responsabilidades actuales de Pinto, le impiden tomar una decisión en el corto plazo y aunque no niega un posible acercamiento, será después cuando se reuna y acuerde algo con los florenses.

"Estoy en video con los muchachos, hablaríamos, indudablemente me encanta, más con don Aquil, con Jafet, con todos ellos me encantaría, pero esperemos un poco, muy amable" agregó el ex seleccionador tico de Brasil 2014.

De esta forma, Pinto le pone freno a los comentarios del dirigente florense, que insinuaban una negociación acelerada entre las partes.

"Coincidí con él (Pinto) en el Mundial, tenemos una gran amistad, en algún momento puede que podamos tener a Pinto, si la Liga lo tuvo por qué nosotros no, todo es posible, gracias a las cosas que hemos manejado hoy en día, claro que lo podemos tener, si él tiene interés va a estar" declaró Alí este domingo.

El tema sigue en el aire, pero será el tiempo el que determine si las negciaciones van hacia buen puerto o si quedará este tema en solo una ilusión para los florenses.