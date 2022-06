Este Clausura 2022 fue un torneo bastante irregular para Saprissa. Pasaron de estar últimos a clasificarse a las semifinales, pero terminaron perdiendo en esa fase contra Alajuelense por un global de 4-2. Terminado el encuentro, Jeaustin Campos explicó un poco a que se debió estas bajas en el rendimiento.

El entrenador destacó que contaron con muchas bajas durante el torneo y que faltaron futbolistas que puedan competirle a los titulares. Debido a esto, exigió un mercado de pases con varios refuerzos y dio a entender que no hará un gran recorte con respecto a los jugadores que integran la plantilla.

“Debemos de analizarlo. Hay posiciones en las que necesitamos más competencia y no sé hasta dónde puede llegar el bisturí, pero no es tanto de sacar o cortar gente, sino que pueda llegar gente a dar un poco más de competencia y que tengamos dos por puesto”, declaró Campos en conferencia de prensa.

Y explicó los malabares que tuvo que hacer para armar la defensa morada durante este campeonato: “De media cancha para atrás hicimos milagros, porque Kendall Waston no estuvo mucho tiempo, Ricardo Blanco se lesionó y no fue por falta de calidad, sino de cantidad de futbolistas”.

Para finalizar, el DT hizo una fuerte autocrítica: "No podemos obviar que en 15 o 14 partidos de fase regular no se estaba claro y quedarnos solo con los últimos seis juegos y considerar que todo está bien. Hay que estar claros y Saprissa debe ver el campeonato de 24 partidos y no solo los que nos tocaron a nosotros”.