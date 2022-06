Este miércoles fue una noche muy especial en la memoria y la historia de Liga Deportiva Alajuelense tras superar a su archirrival, el Deportivo Saprissa, en su serie de semifinal con marcador de 3 goles por 1 y encima quitarse de encima una larga racha de 10 juegos sin vencerlos.

Carlos Mora, Giancarlo González y Freddy Góndola fueron los encargados de mover los cartones en favor de los manudos y con esta victoria avanzana la final de segunda fase ante el Club Sport Cartaginés, donde esperan coronarse como monarcas en 2 juegos.

Los líderes hablan con mesura

Lo de anoche en le "Catedral del Fútbol" fue pura fiesta y celebración, no obstante, a pesar de la euforia tras la clasificación, sus protagonistas le bajaron el tono al gane y de nuevo con pies sobre la tierra, fueron mesurados en sus declaraciones.

"Gracias a Dios hoy se nos da el trabajo que teníamos, lo que habiamos planeado (...) llegamos a una final y obviamente que el objetivo del equipo es ganarla, somos humildes sabemos que hoy dimos un gran paso pero no hemos ganado nada todavía..." fueron parte de las declaraciones del defensa y anotador del segundo tanto manudo, Giancarlo González.

El Pipo se convirtió, la noche de este miércoles, en pieza fundamental para la victoria rojinegra, incluso colaboró con anotación de cabeza, pero como líder del club, sabe muy bien que no es momento de lanzar campanas al aire.

"Es un sabor diferente para el aficionado, ganarle al archirrival (...) hoy ganamos contundentemente y obviamente que es un voto de confianza para el equipo ir a una final sacando al archirrival, pero de nada sirve ir a la final ganándole a Saprissa si no le ganamos a Cartaginés, entonces, tenemos que ser humildes, tener los pies sobre la tierra, saber que aún no hemos ganado nada y que estamos cerca, por buen camino (...) pero aún no hemos ganado nada" agregó González

Del mismo modo, el eterno capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, hizo un llamado a la calma, a la mesura, pues aunque el gane contra los morados motiva, es pronto para celebrar.

"Contentísimo despues de un partido super difícil (...) va a ser muy duro (el partido ante Cartaginés) porque todos saben la cantidad de años que tiene Cartago de no ser campeón y para ellos es un sueño y tienen un gran equipo con grandes jugadores, total respeto para ellos.." comentó Ruiz en la zona de prensa después del partido.

Hace algunas semanas, Bryan habló sobre sus dos más inmediatos objetivos; la clasificación al Mundial de Catar y el campeonato 31 con Alajuelense. Uno de ellos ya se concretó y el otro está vivo aún.

"Cuando uno se pone metas y objetivos hace todo lo posible para conseguirlos (...) estamos cerca de lograrlo pero faltan dos partidos, ojalá que no sean 4, para poder lograr la 31 y seguir en los últimos meses de mi carrera (...) El equipo hizo un esfuerzo ante un gran rival que para nadie es un secreto que en estas instancias se crece (...) nos ponemos ahora ya solamente a dos partidos de poder lograr el campeonato ante un rival de total respeto" agregó el Capi.

Ruiz acabará contrato y su carrera profesional al terminar el 2022, por lo que estas son sus últimas apariciones tanto en el club erizo como con la Selección de Costa Rica, a su paso deja un gran legado al fútbol costarricense, pero sin duda una huella más profunda a la afición manuda.