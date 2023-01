El Gerente General del Club Sport Herediano de Costa Rica y ex jugador en varios clubes de Liga MX lanzó fuerte crítica a la Selección de México.

Jafet Soto arremetió contra México: "No le está alcanzando para competir en Mundiales"

El Gerente General del Club Sport Herediano de Costa Rica, Jafet Soto, cuestionó fuertemente al fútbol de México, principalmente, por la eliminación en primera fase que tuvo la Selección Nacional Mexicana en el reciente Mundial de Qatar 2022.

Ante una consulta referente a si en México menosprecian al fútbol de Centroamérica, Soto no se guardó nada y señaló el fracaso del Tri vísperas a lo que viene en la próxima Copa del Mundo de 2026, donde México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

"Podrán vernos así (debajo del hombro) por la cantidad de dinero que le invierten a infraestructura y estructura a sus equipos, pero la realidad es que México tiene mucho que cambiar porque la diferencia la hacen los extranjeros... con el futbolista mexicano, los resultados saltaron en el Mundial", cuestionó Soto.

El ex jugador de Morelia, Atlas, Pachuca y Puebla también añadió: "México no llevó a ningún jugador menor de 23 años a Qatar 2022. México debe cambiar y copiar, llevaron una selección bastante grande al Mundial sabiendo que van a ser anfitriones en el próximo (2026) y esa planificación en México tiene que cambiar porque no le está alcanzando para ser competitivos en Mundiales".

A pesar de que a nivel de clubes México sigue estando muy por encima de equipos centroamericanos, lo cierto es que en el tema de selección los aztecas han tenido serias dificultades en los últimos años con respecto a Liga de Naciones, Copa Oro y hasta en la Eliminatoria.