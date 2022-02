Pese a que empató de local en la ida por los octavos de final de la Concachampions 2022, Saprissa tuvo un gran rendimiento contra un duro rival como Pumas. Los dirigidos por Iñaki Alonso se repusieron dos veces en el marcador y merecieron quedarse con un triunfo en el primer partido ante los mexicanos.

Luego del encuentro, el estratega español analizó el encuentro que realizó su equipo y destacó a todos sus jugadores. Tras hablar desde lo grupal, el DT terminó puntualizando en Christian Bolaños y no paró de tirarle flores. El delantero de 37 años fue fundamental con sus dos goles y su nivel altísimo.

“Hoy en el vestuario había una sensación agridulce. La sensación de haber hecho muchas cosas bien, de haber hecho un gran partido, pero no has podido ganarlo. Lo que sí tenemos claro es que nosotros vamos a ir a México a ganar, a clasificarnos. No cabe otra mentalidad sabiendo que vamos a otra parte del mundo, sabiendo altura, calor, todo eso hay que controlarlo”, comenzó declarando el Alonso.

Luego, el DT se refirió a la gran figura del partido: “Para mí hoy Christian Bolaños ha hecho un partido de 10. Ha hecho un partido en el que hemos puesto un video a nivel motivacional para revivir esa final del 2005. En la que él, además, mete un gol aquí en la cueva, homenajeando a ese equipo y precisamente a él".

Y finalizó hablando también del delantero: “Me parece un jugador diferencial, es alguien que entiende el juego. Puede jugar por fuera, de volante, de falso nueve, para nosotros es uno de los jugadores capitales. Es un jugador que, en mi opinión, en mi humilde opinión puede estar en la Selección”.