La Selección de Costa Rica no está pasando por un buen momento, ayer recibió otra mala noticia y es la renuncia del volante Manfred Ugalde, que a su corta edad tomó la decisión de no aceptar convocatorias mientras el colombiano Luis Fernando Suárez esté en el equipo, esto luego de su episodio en el anterior periodo de las eliminatorias mundialistas.

Hernán Medford como es fiel a su costumbre, no tardó en dar su punto de vista de lo sucedido, defendiendo la decisión que tomó Ugalde y dándole la razón, a pesar de que varios aficionados no estuvieron de acuerdo con su renuncia. El Pelícano se puso en lugar del futbolista, porque él paso por una situación similar cuando estaba activo.

“Creo que lo está haciendo porque él siente que no lo van a necesitar, no está en los gustos del entrenador, el mismo entrenador lo dijo, entonces Manfred lo hace éticamente, con una carta y con algo bien claro para que la gente comprenda; obviamente va a tener críticas, pero yo sí lo apoyo. Me parece que hizo bien”, dijo Medford a La Nación.

“Todo Costa Rica sabe que soy pro Selección, perdí mucho a nivel profesional, pero no me importó porque consideré primero a la Selección. Sin embargo, en este caso respaldo a Manfred porque a mí me pasó, en algún momento tuve que decirle no a un entrenador de la Selección, que en este momento no vale la pena recordar, pero así sucede en ocasiones”, agregó.

Además, Medford pidió que se entienda la decisión de Ugalde: “La gente debe entender, no es porque él no quiera a la Selección, es que con lo que dijo el entrenador le está dando a entender a Manfred que no le sirve, entonces el muchacho toma decisión de hacerse a un lado, porque siente que el entrenador no lo tiene en cuenta”.