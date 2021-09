Manfred Ugalde anunció a través de un comunicado que no continuará en la Selección de Costa Rica.

Manfred Ugalde dio la noticia de la jornada tras anunciar a través de un comunicado que no continuará en la Selección Nacional de Costa Rica. Ya es de saber que la Tricolor no está pasando por su mejor momento y así lo ha demostrado en el funcionamiento precario del equipo y los puntos cosechados hasta ahora en lasEliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 bajo las órdenes del estratega Luis Fernando Suárez.

"El día de hoy les escribo para comunicarles que he decidido renunciar a La Selección de Costa Rica mientras el señor Luis Fernando Suárez sea el técnico. Quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. Lo que sí me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la Selección dio públicamente", fue parte del comunicado que emitió Manfred Ugalde.

A través de las redes sociales se han emitido una gran cantidad de opiniones sobre el tema. Sin embargo, hay una parte de la afición y también desde los medios que resaltan que Manfred Ugalde se ha equivocado con esta decisión y que ha estado mal asesorado con esta situación entre la Selección de Costa Rica y Luis Fernando Suárez.

Recordemos que con tan solo 19 años, el futbolista del Twente FC no tiene mucha experiencia en el combinado mayor costarricense. Posee más encuentros defendiendo los colores de las juveniles que del primer equipo, con el que debutó en el 2020 de la mano de Ronald González ante Estados Unidos en un amistoso en el que jugó 12 minutos.