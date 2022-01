El delantero panameño Freddy Góndola es el nuevo delantero de Liga Deportiva Alajuelense, así lo dio a conocer hace escasos minutos el club rijinegro en sus redes sociales. El atacante proviene del Táchira de Venezuela donde se coronó campeón recientemente.

El jugador no tiene ya ligamen con ninguna institución por lo que la ficha le pertenece desde ahora a los manudos; Góndola de 26 años es delantero zurdo, una carencia que actualemente afecta al cuadro rojinegro.

Bienvenida al León

Los leones dieron la bienvenida al delantero en sus redes sociales y se espera que sea presentado oficialmente en próximos días. "¡BIENVENIDO FREDDY! ��. El extremo de la Selección de Panamá, @freddygondola11, es nuevo refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense. ��⚫️ El jugador con reciente experiencia en el fútbol sudamericano llega por un período de un año. ¡A dejarlo todo por esta camiseta! ❤️��"

El delantero panameño forma parte de la Selección canalera donde incluso anotó y asistió en el último juego eliminatorio ante El Salvador disputado en suelo canalero, que resultó en victoria para los de casa. Tras darse la noticia, el goleador envió un mensaje de despedida a la afición de su anterior club.

"Nunca me acostumbraré a las despedidas, otra vez me llevo el corazón y el alma llena de aprendizaje, simplemente GRACIAS a todos los que me rodearon, sin duda algo de ustedes viven en mi, hoy toca regresar con los míos y abrazarlos muy fuerte por todo este tiempo que estuve ausente, solo Dios sabe de mi porvenir, porque hasta la fecha no pertenezco a ningún sitio, el mundo es mi hogar y mi corazón seguirá siendo mi motor para encontrar mi mejor versión. Esta imagen la titulo: Simplemente gracias hermanos los quiero mucho .......... GRACIAS A TODOS créanme que me esforcé más de lo normal para llegar lejos Nuevamente GRACIAS A TODOS cuerpo técnico directiva aficionados y todos los que trabajan el club porque de ustedes algo aprendí Dios me lo bendiga siempre NOS VEMOS EN CAMINO", escribió Freddy.

Góndola llega firmado por periodo de un año a defender los colores del club erizo y será compañero de Johan Venegas, Jurguens Montenegro y Doryan Rodríguez. El mercado de pases sigue abierto y no se descartan nuevos fichajes en los cubes de la primera división de Costa Rica.