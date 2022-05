Las declaraciones de Gianliugi Donnarumma asegurando que será el 1 titular en el PSG no gustaron tanto a futbolistas como periodistas. Fernando Palomo es uno de los que opinó y destrozó al guardameta italiano. El periodista salvadoreño defendió a Keylor Navas frente al menosprecio de su colega.

"Keylor se merece un equipo grande y competitivo que le ofrezca la regularidad que todo arquero de su categoría debe tener. El puesto es muy ingrato, eso lo asumen desde que se ponene los guantes. Saben que en la cancha solo hay lugar para uno y que no se puede convertir en otro jugador", comenzó declarando el comentarista de ESPN.

Luego, le consultaron por los dichos del portero italiano: "Donnarumma lo ha dicho desde la irresponsabilidad de asumir algo que no le corresponde. No me voy a poner a calificarlo, pero no es algo de un profesional salir a admitir cuando no le corresponde desde su posición. Sobre todo porque tiene que venir de un club, de la dirección deportiva o de un entrenador. No le corresponde a él adueñarse de un lugar".

Y agregó sobre la lucha en esa posición: "La competencia es feroz, sabe Donnarumma que no cuenta con buena parte de la prensa mundial. Ellos reconocen a Keylor como figura y la prensa española, por ejemplo, lo pone al tico por delante en cualquier disputa que enfrente a ambos. De nuevo, es una posición ingrata y creería que si a Navas le han comunicado el escenario que mejor le corresponde es el máximo de competencia".

Para finalizar, Palomo se refirió al futuro de Navas: "Habría que hacer un análisis de cual sería su posible destinos. En cualquier equipo que se lo lleve se están llevando a un arquero que es capaz de llevar a un equipo bastante disperso, pero repleto de figuras como el PSG, a una final de Champions".