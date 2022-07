La novela entre el lateral Bryan Oviedo y el Deportivo Saprissa volvió a tener un nuevo capítulo este jueves a pesar de que el vínculo del carrilero con la institución tibaseña es prácticamente un hecho.

Este jueves, Oviedo ya se entrenó con el monstruo luego de conocerse un pre-acuerdo entre las partes al que solo le resta un poco de tiempo (hasta el 15 de agosto próximo) para volverse efectivo, una situación que levantó la polémica en un sector del aficionado morado.

Aclaró su situación contractual

Tras los centenares de comentarios que se leen en redes sociales, el propio seleccionado y mundialista, salió al paso para dar su propia versión de la situación y de paso calmar un poco los ánimos caldeados que le rodean por no "querer firmar" de una vez.

“Para mí han sido difíciles los últimos días con algunos comentarios quizás no tan positivos, la verdad a uno le duele porque uno quiere venir acá (a Saprissa), tiene mucha ilusión, pero es un tema que está fuera de mis manos” dijo Oviedo al diario La Nación de Costa Rica.

El deportista traslada un poco de la responsabilidad a su representante y a algunos temas de protocolo y documentación.

"Es algo que está fuera de las manos de uno, porque tengo un representante, tengo un contrato que debo respetar con él y tuve que hacer muchas cosas para estar acá. Hablé con mi representante y llegué a un acuerdo con él, que se basa en que si al 15 de agosto no sale algo que verdaderamente sea muy bueno para mí, prefiero quedarme acá" agregó el dos veces mundialista al diario tico.

Sobre el deseo de estar con el monstruo, Bryan es tajante al señalar que Saprissa es la primer opción. "No es como alguna gente dice, de que esta es mi segunda opción, sino que para mí es mi primera opción. Incluso, ya he rechazado algunas alternativas afuera que no eran lo que pienso y significa mucho más para mí estar acá, estar con de mi familia y jugando en Costa Rica"

Por último, el veloz jugador de 32 años quiso ofrecer una disculpa para aquellos aficionados que malinterpretaron su situación.

"Les agradezco todo el apoyo y ofrezco disculpas por la situación, pero es algo que no está en mis manos, es algo que está en un contrato y no le puedo pasar por encima, porque podría tener problemas en un futuro. Espero que todo se dé bien y pronto firmar temporalmente y quedarme acá jugando" indicó el exjugador del Copenhague de Dinamarca.