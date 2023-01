El volante costarricense, Elías Aguilar, terminó su etapa con el Incheon United de Corea del Sur una vez finalizó la temporada 2022. Incluso, el ex jugador del Herediano confirmó su salida de este equipo surcoreano tras cuatro campañas, en donde logró consolidarse.

“Nuestro club quiere expresar nuestra más profunda gratitud a todos los jugadores que se han dedicado al equipo y desearles buena suerte en el futuro”, publicó el Incheon como agradecimiento para un Aguilar, quien dejó buena impresión por sus asistencias y goles.

Pero, ¿a dónde irá ahora el volante tico? El futbolista de 31 años se convirtió en agente libre y podría encontrar un nuevo destino en la misima confederación de Asia para la temporada 2023. Según reportes de la prensa, Aguilar tendría ofertas de la Superliga China o la JLeague de Japón.

Por otro lado, cabe resaltar que este futbolista también podría optar por retornar a Costa Rica, en donde ya se maneja un fuerte interés de Liga Deportiva Alajuelense por sus servicios, pese a que fue en el Club Sport Herediano donde le guardan cariño y donde brilló antes de volverse legionario.

La prioridad para Aguilar es continuar en el fútbol exterior, no obstante, todavía no está claro en cuál club. Además, no sería de extrañar que el jugador termine por volver al balompié tico para el Torneo de Clausura 2023.