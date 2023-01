El Director Técnico del Municipal Pérez Zeledón, Luis Marín, no ocultó las dificultades que ha tenido la institución generaleña para conformar la planilla de cara al Torneo de Clausura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica que inició el fin de semana anterior.

A pesar de que es un club con trayectoria en la máxima categoría, Marín reveló que más de 15 futbolistas declinaron propuestas formales para convertirse en fichajes. Incluso, el técnico confesó que no se trataba ni por temas meramente económicos.

“Nos ha costado muchísimo, por ese detalle. Estamos hablando de unos 15 jugadores que decidieron irse por otras opciones. No es porque la junta directiva no haya hecho el esfuerzo, no es porque nosotros no hayamos querido", manifestó el timonel de Pérez.

Marín, quien afronta su segunda campaña como DT de esta histórica escuadra del balompié tico, agregó: “Es parte de la variable. No sé si es la distancia o el Cerro de la Muerte... Las oportunidades que hay en los equipos del Valle Central son diferentes”.

Con este panorama, el conjunto generaleño se enfoca en hacer un buen certamen, pese a haber perdido en la primera fecha por un marcador de 2-1 ante el Club Sport Cartaginés en el Estadio Fello Meza.