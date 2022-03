El Club Sport Cartaginés sufrió un revés en su intento por obtener los puntos del partido ante San Carlos. Los brumosos solicitaron al Comité Disciplinario aplicar el castigo argumentando que el asistente técnico Víctor Abelenda se encontraba en el banquillo rival aunque este estaba cumpliendo un castigo por suspensión.

El órgano acogió la solicitud de los brumosos pero no fructificó y mediante un comunicado de prensa detalló las razones en las que se amparan para no proceder en favor del Cartaginés.

Disciplinario resolvió:

"El miércoles 9 de marzo en horas de la tarde, el Comité de Competición recibió una solicitud de adjudicación de puntos por el Club Sport Cartaginés de su duelo de la jornada 9 ante la Asociación Deportiva San Carlos, recurso que este mismo jueves fue rechazado en todos sus extremos por el órgano competente de UNAFUT." se lee en la primera parte del texto.

Así las cosas, el ente conidera que no hay argumentos ni respaldo para aplicar sanción alguna "Dicho Comité, argumentó su rechazo, debido a que tanto el partido entre Cartaginés y San Carlos de la Liga Promerica, como la sesión del Órgano Disciplinario de UNAFUT respecto a la Liga ULatina correspondieron a la misma fecha. Aunado a lo anterior, la sanción interpuesta al Víctor Abelenda fue comunicada hasta el día 02 de marzo de 2022, por lo cual, no puede considerarse como afectado el Club Sport Cartaginés, ya que no tenía certeza de los acuerdos del Órgano Disciplinario y la misma no tenia eficacia al momento del juego."

Con este pronunciamiento se despeja toda duda alrededor de este reclamo y el marcador se mantiene tal y como quedó aquel 1ro de marzo anterior sobre el terreno de juego. “Así las cosas, se reitera por parte de este Comité de Competición, rechazar en todos sus extremos, el presente Recurso de Revocatoria y mantiene la puntuación otorgada en el partido entre Club Sport Cartaginés vrs A.D San Carlos, correspondiente a la jornada 9 del Campeonato de Clausura 2022”

El comunicado de la Unafut es claro y cierra reconociendo como empate el marcador oficial entre ambos clubes. De esta forma, cartaginés se mantiene con 17 unidades en la tercera posición de la tabla y por su parte, San Carlos, ocupa sexto puesto con 13 puntos.