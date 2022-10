FIFA ya vive la previa al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y ha realizado varias entrevistas para conocer a los protagonistas. Esta vez fue el turno del delantero costarricense Anthony Contreras, quien dio detalles de cómo inició su carrera futbolística y del rol que ha tomado en la era de Luis Fernando Suárez.

Contreras fue catalogado como “el goleador que Costa Rica no esperaba”, esto debido a que su llamado sorprendió al inicio y también por las complicaciones que tuvo para dar el salto en su carrera, luego que clubes como Alajuelense y Saprissa lo rechazaran, pero después apareció Herediano, que fue con el que consiguió catapultarse.

“A mí me costó desde el principio. Pero hubo un último cartucho, que fue el Herediano. Después de cada rechazo llegaba la desmotivación, pensaba que no lo iba a lograr. Era el último cartucho porque me habían dicho que intentáramos en ese último lugar. Fui con la mentalidad de darlo todo y mostrarme al máximo. Por suerte fui aceptado, sino hoy estaría haciendo otra cosa”, dijo Contreras a FIFA.

Acerca de sus inicios comentó: “Por entonces era pura calle, puro barrio. Jugaba por jugar, porque me gustaba. La cancha en la que crecí la llamábamos ‘la Pelona’, porque obviamente estaba pelada y era pura tierra. Pero sabíamos que íbamos ahí y nos divertíamos al máximo pese a las condiciones de la cancha”.

Por último, dio las características que cree que lo llevaron a la Selección Nacional: “Soy un delantero muy necio, muy ‘correlón’, que le gusta estar siempre atrás de la pelota, mordiendo a los centrales. Me gustan mucho las diagonales, busco espacios dentro de la cancha y también me gusta tener la pelota, no estar parado en un solo lugar”.