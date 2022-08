Luis Fernando Tena logró cumplir con el objetivo de clasificar a la Selección de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022. Los ticos vencieron a Nueva Zelanda en el repechaje por el último boleto a Qatar 2022 y así logró clasificar a su tercer Mundial de manera consecutiva. Suárez quien al principio de las Eliminatorias fue muy cuestionado por los resultados, realizó una extraordinaria segunda vuelta en el Octogonal Final junto a sus dirigidos para alcanzar la meta de estar en una cita mundialista una vez más.

Desde Costa Rica saben que no será una tarea sencilla ya que compartirán grupo con España, Alemania y Japón. Los ticos no son favoritos para avanzar a los octavos de final pero buscarán una vez más, así como en 2014, de dar la sorpresa de la mano de Luis Fernando Suárez. Para ello hace falta mucho esfuerzo y trabajo, pero además también no dejar a un lado los pequeños detalles y en eso también ha estado enfocado el estratega colombiano.

Luis Fernando Suárez enfocado

Suárez comenzó un recorrido por todos los clubes para ver el día a día y comenzó por San Carlos. Esto como parte de una gira por los equipos de la Primera División de Costa Rica en las vísperas del Mundial de Qatar 2022. Con el objetivo que desde el fútbol nacional se pueda sacar cosas positivas que le sumen a La Sele.

“Es necesario hacer estas correrías, es vital que yo tenga conocimiento de los jugadores por intermedio de los entrenadores y por esa razón es que se hace, y así empezamos a mirar gente más joven que no tenga tanta experiencia que nos pueda dar un crecimiento para los próximos año”, afirmó Luis Fernando Suárez.

“Lo más importante es para ponerme de acuerdo con todos los entrenadores para sacar todos juntos esto adelante, me siento muy bien, me siento bien recibido. Dentro de lo que a mí me gusta es poner a jugadores donde puedan responder, afortunadamente los que he llamado de San Carlos han respondido bastante bien, eso dice mucho del equipo, eso dice mucho del entrenador que tienen, me gusta como juega este equipo”, sentenció Luis Fernando Suárez