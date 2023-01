El atacante Álvaro Zamora continúa demostrando que es una de las figuras del campeón nacional, Deportivo Saprissa, tras una espectacular actuación con doblete en el primer compromiso del Torneo de Clausura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica.

A pesar de que recién arranca la temporada en el balompié costarricense, Zamora confesó tener opciones para dejar el cuadro morado y cumplir su sueño de convertirse en legionario, ya que existe interés de diversos clubes de América y Europa.

"Apunto a Europa, esa es mi prioridad, hubo bastantes ofertas y todavía se sigue hablando con algunos equipos, ese trabajo se lo dejo a mi representante y a don Ángel Catalina, que es la persona que se encarga de eso, yo me concentro en entrenar y en jugar", declaró.

Zamora añadió: "Siento que estoy en un muy buen momento, he madurado muchísimo en mi juego. Quiero salir, tengo ganas de dar ese paso, me siento preparado, pero si no se da ahora no pasa nada, si tengo que seguir en Saprissa lo haré con alegría e ilusión".

A sus 20 años de edad, Zamora ya disputó una Copa del Mundo con la Selección Nacional de Costa Rica (Qatar 2022), además de que fue protagonista en la conquista del título de Apertura 2022. Por otra parte, el futbolista tiene ligamen con Saprissa hasta junio del 2026.