El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, fue totalmente contudente a la hora de ser consultado por la posibilidad de que el campeón nacional busque el fichaje de uno de los jugadores ticos más cotizados del mercado hasta ahora, Allan Cruz.

A pesar de que no cierra las puertas a algún otra incorporación de jugadores, Rojas sí aseguró que no están interesado en fichar al mediocampista que meses atrás quedó fuera del FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

"No esta dentro de los planes... la planilla está completa, tenemos un equipazo, y cuando digo que no cerramos puerta, es que se presente algo. Pero no estamos activamente buscando alguien, ni desesperados. Si se presenta se puede dar; pero estamos muy satisfechos", declaró Rojas.

El jerarca morado añadió: "El objetivo era retener la gran base del objetivo que acaba de salir campeón, estas llegadas son puntuales, además recuperamos a Christian Bolaños y Ulises Segura, y traemos de regreso a Julen Cordero y Warren Madrigal".

Con este panorma, el Saprissa está completamente enfocado en su debut en el Clausura 2023, el cual está pactado para este domingo 15 de enero ante la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) en el estadio Ricardo Saprissa a las 4:00 PM.