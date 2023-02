La novela en torno al arquero costarricense Keylor Navas parece no acabar nunca; el más reciente capítulo lo protagonizó su anterior DT, el francés Christophe Galtier, actual estratega del PSG, quien se refirió al meta nacional en conferencia de prensa.

El timonel del club parisino no tuvo más remedio que hablar sobre Navas y elogiar su trabajo pese a que bajo su mando en el conjunto francés, Donnarumma fue titular siempre y Keylor nunca vio minutos de acción en el terreno de juego.

Galtier tuvo que elogiar al tico

Consultado por la prensa sobre la libertad que tendrá ahora Donnarumma sin un portero que le compita en el puesto, Galtier tuvo que poner su mejor cara y en su discurso, estratégicamente no le quedó más que alabar el trabajo y profesionalismo del meta tico.

Al respecto, contestó: "No, no necesitaba ser más libre. Las cosas estaban muy claras entre Gigio, Keylor y yo en la jerarquía". Pero su rspuesta tuvo que extenderse un poco más para aclarar algunos rumores y supuestos roces en el camerino.

"Si te dijera que lo soltaron (a Donnarumma), eso te estaría diciendo que Keylor no hizo bien el trabajo o que no se portó bien. Sin embargo, Keylor se portó muy bien durante los primeros seis meses. Quería jugar, estaba centrado en el Mundial. Quería irse porque quería jugar, le apasiona el juego. Obviamente no aceptó la situación, pero el comportamiento de los dos fue ejemplar. No hubo problemas entre los dos, ni con los tres y ni con los cuatro" agregó el estartega galo.

En su debut con el Nottingham Forest, Keylor no solo salió ovacionado luego de los 90 minutos, también fue elegido como el jugador del partido y encima, fue determinante en la victoria ante el Leeds United.

Incluso, este miércoles, la FIFA lo eligió dentro del equipo de la fecha en todo el mundo, una especie de selección de lo mejor del mundo en tras una fecha. Nada mal para alguien a quien su técnico lo relegó a la banca sin argumentos deportivos.

La grandeza y el nivel de Navas no deja espacio a dudas, ya lo demostró en España, en Francia y ahora en la Premier League de Inglaterra.