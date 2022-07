La relación entre Fernán Faerron y Alajuelense parece no ser la mejor. El futbolista se fue con varios entredichos polémicos con diferentes jugadores del club Manudo y hasta un masajista acusó a su padre de filtrar las formaciones a otros equipos. El defensor se marchó y, actualmente, juega en el HamKam de Noruega.

El agente del legionario, José Luis Rodríguez, habló sobre la actualidad de su jugador y también sobre la posibilidad de regresar en algún momento a la Liga. Aclaró que no hay ningún rencor por parte de su representado contra la institución tica y que tiene una muy buena percepción de Agustín Lleida.

“Fernán Faerron está concentrado en Noruega, asumo que esa persona que salió hablando no está representando a la institución, la Liga no salió a decir nada al respecto, entonces creo que el comunicado de Fernán fue defendiendo lo que tiene derecho, si esa persona no tiene respaldo de lo que dijo, tendrá que defenderlo ante un juez”, comenzó hablando sobre la demanda le hizo el jugador a un masajista manudo que habló mal de él.

Y agregó que habló con el director deportivo de la institución: “Agustín Lleida es una persona muy profesional, él es una persona con la que estás hablando constantemente, no se va a meter en ese ruido, para mí eso es ruido de personas que no se identifican con la institución, ahí queda todo”.

Para finalizar, José Luis Rodríguez dejó abierta una puerta a la posible vuelta de su representado: “Es un tema de ruido, la institución en su momento dio unas declaraciones, las partes quedaron bien, inclusive no se cierran las puertas que en algunos años Fernán Faerron regrese a la Liga para ayudar a ser campeón”.