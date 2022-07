El legionario costarricense del HamKam de Noruega, Fernán Faerrón, aprovechó el fracaso de Liga Deportiva Alajuelense en la Gran Final del Torneo de Clausura 2022, y a través de sus redes sociales tiró con todo luego de varios meses de su salida del club.

Sin señalar con nombres, el joven futbolista, quien fue muy criticado meses atrás, se desahogó contra la Liga y mencionó que el "karma existe"; todo esto aclarando que su fuerte mensaje lo hace por un tema de "impotencia" y nunca por "resentimiento".

"La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dando todo, no solo con una celebración señalándose las venas. Siento qué hay tanto que hablar, pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado. Sé que mucha gente va a salir diciendo que estoy resentido, pero para nada lo hago por el desprecio a Marcel ni a mí, sino porque siento impotencia",

"Un equipo grande tiene que jugar SIEMPRE a ganar y la afición merece respeto y más una tan leal como la Liguista. Siempre he sido transparente y he dicho las cosas como son, y por eso no seguí en el equipo porque hay gente a la que no le gusta eso. Pero en fin, yo puedo estar tranquilo, que siempre di todo y que cada final en la que participé ganamos. Tiempos mejores vendrán para el equipo", concluyó.

Para nadie es un secreto que Faerrón tuvo que salir de Alajuelense hace más de seis meses por diferencias con compañeros y miembros del cuerpo técnico. Sin embargo, hasta ahora el futbolista decide hablar con respecto a esa situación.