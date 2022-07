Hace escasos días se viralizaron en redes sociales las polémica publicaciones del exjugador alajuelense Fernán Faerron tras el nuevo fracaso de Alajuelense en la Gran Final ante Cartaginés, donde lanza "sus dardos" contra algunos jugadores del actual plantel rojinegro.

Sin detallar los nombres, el exdefensor manudo colocó una serie de mansajes en la red social Twitter aduciendo que lo ocurrido con Alajuelense es parte de un "karma" del que prefiere no hablar pero que existe.

"Un mal ejemplo para La Liga"

"La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dando todo, no solo con una celebración señalándose las venas. Siento qué hay tanto que hablar pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado" indicó Fernán Faerron en su cuenta de Twitter.

Ahí mismo, en sus publicaciones, intenta aclarar que no es un tema de resentimiento, sino más bien de impotencia ante el mal momento que viven los manudos:

¡Sé que mucha gente va a salir diciendo que estoy resentido, pero para nada lo hago por el desprecio a Marcel ni a mi, sino porque siento impotencia. Un equipo grande tiene que jugar SIEMPRE a ganar y la afición merece respeto y más una tan leal como la Liguista" agregó Faerron.

Posteriormente cerró sus comentarios con una especie de apología propia por todo lo que ha pasado pero con una sensación de traquilidad por haber dado lo mejor de sí, según sus propias palabras:

Ante estas aseveraciones que evidentemente llegaron a oidos y ojos de la dirigencia manuda, el masajista del plantel rojinegro, Roberto Hernández, no se guardó nada y le tiró con todo a Fernán Faerron.

“Él no puede venir a decir esas cosas, menos luego de que fue un jugador mal ejemplo para la Liga, por eso ya no está con nosotros, Faerron en el camerino no se llevaba con nadie, no sé que tanto habla de sangre y de que es manudo de corazón si él nos vendió más de una vez. Nos dimos cuenta por ahí que el papá de él pasaba las alineación a otros equipos cuando él no jugaba, por pura maldad, solo porque no jugaba” declaró Hernández

La salida de Fernán del conjunto alajuelense se manejó con mucho hermetismo en su momento y pocas fueron las explicaciones aunque se sabía que la falta de armonía era una de las razones, pero este nuevo capítulo deja en claro las enormes fricciones que se vivían a lo interno del camerino.

Pero la respuesta del masajista no quedó ahí, Hernández continuó: “Era un muchacho muy complicado, no solo con jugadores, sino con parte del cuerpo técnico tuvo problemas y se creía el mejor del país. A su corta edad ya pensaba que había ganado todo, se creía un referente cuando nunca lo llegó a ser acá"

Faerrón se encuentra actualmente en el club Hamarkameratene de la segunda categoría de Noruega luego de finiquitar su contrato con los erizos, equipo donde no ha logrado consolidarse; una situación que también tocó el masajista en sus declaraciones.

“Él vivía en su mundo nada más, pensando que era el mejor, que todo era por él. Hasta lo decía, ‘yo soy el mejor acá, ustedes son demasiado malos comparados conmigo’ y vea ahora donde está, en un equipo en el que casi ni juega y donde debe estar teniendo problemas también” conclutó Hernández.

Hasta el momento, Faerron no se ha referido a estas declaraciones de este miembro del club rojinegro, pero estamos seguros que el cuento no se va a quedar así, será el tiempo quien determine cuándo y cómo acabará esta historia.