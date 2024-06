Costa Rica tuvo un difícil debut en la Copa América 2024 contra Brasil y, como el mundo sabe, salió airoso. El empate sin goles conseguido por Gustavo Alfaro resultó mucho más de lo que muchos esperaban. Sin embargo, a juzgar por las palabras de Lionel Scaloni, lo que se le viene a La Sele no es algo más sencillo.

Es que durante la última conferencia de prensa que dio el entrenador campeón del mundo, fue consultado sobre aquella vieja polémica desatada por Kylian Mbappé sobre si el fútbol sudamericano es más débil que el europeo, un tema que regresó ahora ya que se están jugando simultáneamente la Copa América y la Eurocopa y la estrella francesa volvió a reiterar que para él, “la Euro es más difícil que la opa del Mundo”.

Pero lejos de esquivarle al tema, Scaloni, que le ganó la final del Mundial 2022 justamente a Francia, fue contundente al mismo tiempo que le dejó un pésimo pronóstico a la Costa Rica de Alfaro.

La advertencia de Scaloni a Costa Rica

“Son opiniones. La realidad es que no puede ser más importante uno u otro cuando no están los mejores”, fue lo primero que dijo Scaloni como para responderle a Mbappé. “Si juntamos títulos del mundo de los que no están en la Eurocopa, los sudamericanos tienen diez en total”, precisó el DT en referencia a los cinco Mundiales ganados por Brasil, los tres de Argentina y los dos de Uruguay.

Pero el asunto fue que no se quedó sólo con estos tres equipos sudamericanos sino que el entrenador argentino destacó a varias selecciones más, entre ellas Colombia y Paraguay, que son justamente los rivales a los que enfrentará próximamente Costa Rica.

Scaloni elogió a Colombia y Paraguay, próximos rivales de Costa Rica. (Getty Images)

“Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay cada vez que va a los mundiales pone en dificultad a todo el mundo, pero son opiniones y hay que respetarlas”, remarcó Scaloni antes de cerrar su idea: “Es evidente que más allá de todo lo que se diga, hay selecciones que cuando van al Mundial no sólo animan, sino que también ganan”.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica por la Copa América 2024?

El próximo partido de La Sele será este viernes en Phoenix contra Colombia, el líder del Grupo D, mientras que la fecha final de la primera fase lo jugará el martes 2 de julio en Austin, Texas, frente a Paraguay.