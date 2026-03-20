La Selección de Guatemala dio la gran sorpresa este viernes con una convocatoria más que especial. El combinado Sub-20 llamó a uno de los jugadores que estaba en la órbita de El Salvador y que parecía destinado a jugar para La Selecta.

Emir Ponciano es convocado por la Selección Sub-20 de Guatemala

Se trata de Emir Ponciano, futbolista que se desempeña en la academia de Los Ángeles FC. El nacido en Estados Unidos acaba de ser convocado por Sebastián Bini para ser parte del microciclo que se llevará desde este lunes 23 hasta el 27 de marzo.

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Guatemala sorprendió a todos, ya que a finales del 2025 todo indicaba que Ponciano iba a decantarse por El Salvador, ya que había sido parte del equipo que disputó los Juegos Centroamericanos. El seleccionado chapín se adelantó e hizo la gestión correspondiente para tenerlo en las instalaciones de la Federación de Fútbol de Guatemala. De esta manera, Luis Fernando Tena podrá seguirlo de cerca para tenerlo en cuenta en un futuro.

La lista de la Sub-20 de Guatemala.

Si bien esta convocatoria no descarta que Ponciano pueda ser convocado por El Salvador en un futuro, su acercamiento a Guatemala deja en claro cuál es su elección por el momento.

De todas formas, el seleccionado chapín no puede cantar victoria hasta que el nacido en California dispute más de tres amistosos con la mayor o sea convocado a un torneo. De lo contrario, podrá ser elegible para El Salvador y también Estados Unidos.

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Ponciano fue citado por Guatemala.

La otra novedad en la lista del ex DT de Municipal es Omar Bolaños, jugador que pertenece al Houston Dynamo. El también nacido en Estados Unidos había sido parte de la Sub-17 de México, pero ahora cambia de opinión e integrará la Sub-20 de Guatemala.

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En resumen

Emir Ponciano , jugador de Los Ángeles FC, fue convocado por Sebastián Bini para el microciclo.

, jugador de Los Ángeles FC, fue convocado por para el microciclo. El microciclo de la Selección de Guatemala se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo .

. Omar Bolaños, del Houston Dynamo, integra la lista tras haber representado a la Sub-17 de México.