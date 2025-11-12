¿Qué selecciones de Concacaf se pueden clasificar HOY al Mundial 2026?

La eliminatoria mundialista de la Concacaf entra en su fase más emocionante con la disputa de la quinta y sexta jornada de la tercera ronda, donde se definirán los tres clasificados directos al Mundial de 2026 y los dos combinados que accederán al repechaje intercontinental. El margen de error es mínimo, y las selecciones se preparan para dos fechas llenas de tensión, emoción y posibles sorpresas.

Los grupos A, B y C llegan al cierre de la eliminatoria en medio de una gran paridad, con varios equipos aún con opciones matemáticas. Desde este jueves, algunas selecciones ya podrían asegurar su clasificación, siempre y cuando se den las combinaciones de resultados necesarias. La intensidad promete ser máxima, especialmente en los duelos directos entre los favoritos.

En el Grupo A, el panorama es el más apretado y complejo de todos. Ninguna selección podrá confirmar su boleto en esta jornada, ya que entre Surinam, líder del grupo, y El Salvador, último clasificado, apenas hay tres puntos de diferencia. Los choques Surinam vs El Salvador y Guatemala vs Panamá serán determinantes, con los cuatro equipos todavía soñando con el pase o al menos con mantenerse en la pelea por el repechaje.

¿Qué selecciones de Concacaf se pueden clasificar al Mundial?

Por su parte, en el Grupo B, la selección de Jamaica es la que tiene las mayores probabilidades de asegurar su clasificación a United 2026. Los “Reggae Boyz” deberán vencer como visitantes a Trinidad y Tobago, y además esperar que Curazao pierda contra Bermudas, un resultado que parece poco probable, pero que no deja de alimentar las ilusiones jamaiquinas.

El Grupo C también podría definirse en esta jornada, con Honduras como gran favorita para sellar su pase. La “H” necesita derrotar a Nicaragua, y que el duelo entre Costa Rica y Haití termine en empate o en una victoria haitiana, lo que dejaría a los catrachos virtualmente clasificados gracias a su mejor diferencia de goles.

De esta manera, la región vive una semana clave en su camino hacia el Mundial. Con escenarios abiertos y duelos cargados de dramatismo, las selecciones de Concacaf están listas para luchar hasta el último minuto por un lugar en la cita mundialista de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

