Pumas UNAM tiene un pie y medio en la liguilla. El reciente triunfo 3-1 sobre Mazatlán lo afianzó en el cuarto lugar del Torneo Clausura 2026, empatado en 27 puntos con el bicampeón, Toluca, y ya no hay forma de que descienda a la novena posición.

A pesar de la gran noticia que supone la clasificación matemática a los cuartos de final, en el entorno felino se generó cierta preocupación por una situación en la cual están envueltos dos de sus máximas figuras: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla.

En el mencionado encuentro con la escuadra de Sinaloa, Navas protagonizó un cruce con el brasileño Dudu y el ex delantero de Herediano, Brian Rubio, tras el cual fueron amonestados tanto este último como el tico, quien de esta forma quedó al borde de la suspensión junto al panameño.

Keylor Navas y “Coco” Carrasquilla bordean el castigo

A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla acumulan cuatro tarjetas amarillas. Por lo tanto, si reciben una más serán suspendidos por un encuentro, tal como indica el reglamento de la Liga MX.

ver también A lo Keylor Navas: Manuel Neuer brilló ante Real Madrid y replicó uno de sus récords más brutales en Europa

Ante esta situación, podría suceder que ambos futbolistas se “limpien” las cartulinas para llegar bien parados al duelo más desafiante que tienen por delante: el de la última jornada contra Pachuca, que marcha tercero con 28 puntos, y está programado para el sábado 25 de abril. Antes, se medirán a Atlético San Luis y Juárez.

Recordemos que las amarillas se reinician cuando comienza la liguilla, por lo cual ni Navas ni Carrasquilla corren riesgo de perderse esta instancia decisiva. Sin embargo, no pueden permitirse regalar unidades hasta entonces, teniendo en cuenta que mientras más arriba terminen en la tabla, de menor fuste —al menos en los papeles—será el rival a enfrentar en la fase eliminatoria.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo es el próximo partido de Pumas?

El equipo de Efraín Juárez volverá a jugar este viernes, contra Atlético San Luis, desde las 7:00 p.m. de CDMX y Centroamérica (8:00 de Panamá). Será en el estadio Luis Alfonso Lastras.

Datos clave

Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla acumulan cuatro tarjetas amarillas; si reciben una más, serán suspendidos por un partido en la Liga MX .

acumulan cuatro tarjetas amarillas; si reciben una más, serán suspendidos por un partido en la . Ambos referentes podrían “limpiarse” en las próximas fechas para asegurar su presencia en el cierre ante Pachuca y llegar sin amonestaciones a los cuartos de final .

. Pese al riesgo actual, las tarjetas se reinician al iniciar la fase eliminatoria, por lo que las figuras de Pumas UNAM no peligran para el arranque de la liguilla.