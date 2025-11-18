Toda Panamá consternada por la amenaza que llega desde Guatemala para dejarlos fuera del Mundial 2026: “Es momento de devolvérselas”

Panamá y Guatemala están en medio de una dura batalla por las Eliminatorias al Mundial 2026. Mientras que el primer equipo está eliminado, el segundo espera por otros resultados que lo ayuden a llegar al boleto directo, amén de su triunfo.

Los canaleros enfrentarán a El Salvador y necesitan ganar para mantenerse con vida en el proceso. Además, deberán esperar a que La Bicolor le saque puntos a Surinam, el líder del Grupo A. Ambos partidos contarán con una gran emoción.

Muchos fanáticos y analistas recuerdan ahora un momento que marcó a fuego la vida deportiva de los guatemaltecos. Para aquel entonces, requerían del espíritu deportivo de sus pares panameños. Finalmente, no fue así y la historia cambió.

Panamá recibe amenaza desde Guatemala por lo sucedido en Eliminatorias al Mundial 2006

Guatemala estaba en las puertas del Mundial 2006. Para disputar el repechaje del mismo, solamente necesitaba que Panamá le ganase o sacara un empate contra Trinidad y Tobago. De esta manera, por el puntaje obtenido, tendrían otra vida.

Esta chance adicional jamás llegó, puesto que los panameños ni siquiera hicieron fuerza para descontarle unidades a los trinitenses. El rendimiento del equipo fue aún más flojo que para el resto de los partidos, en los que solo sumó dos puntos.

Además de eso, se observó una formación con varios futbolistas que no solían ser titulares. Aquel 2-0 significó que los chapines quedasen por debajo de la línea de repechaje. Los clasificados directos fueron Estados Unidos, México y Costa Rica.

Guatemala quiere venganza: así formó Panamá contra Trinidad y Tobago, en 2005.

Las amenazas de aficionados guatemaltecos: piden dejar eliminados a los canaleros

No son pocos los fanáticos que le piden a Guatemala que se deje ganar contra su par de Surinam, a modo de venganza por lo ocurrido hace poco más de 20 años. Esto, en contradicción al mensaje que la propia plantilla dejó a toda la fanaticada.

Comentarios como “es momento de devolvérselas”, o “se viene la venganza” van de aquí hacia allá en diversos posteos de redes sociales. El pedido de la afición es unánime, prácticamente. No quieren quedarse con la posibilidad de hacer daño.

Eliminatorias al Mundial 2026: los partidos restantes del Grupo A de Concacaf

Guatemala vs. Surinam , 18 de noviembre.

vs. , 18 de noviembre. Panamá vs. El Salvador, 18 de noviembre.

