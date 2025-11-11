Guatemala sentencia a Panamá con el pedido a Luis Fernando Tena que puede costarle a Thomas Christiansen la clasificación al Mundial 2026

Panamá está cada vez más cerca de disputar la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo dará todo lo que esté a su alcance para sumar de a tres y lograr así meterse en la máxima cita. Todos compiten por algo en su división.

Los canaleros hacen las veces de escoltas en el Grupo A, con los mismos puntos que el líder Surinam, pero con menos goles a favor. Guatemala, su próximo rival, está en el tercer lugar. El Salvador cierra el cuarteto, ya sin depender de si mismo.

El próximo duelo contra La Bicolor levantó demasiada polvareda entre fanáticos y analistas, a punto tal que se habló de que “a los panameños hay que sepultarlos en El Trébol”. Cada sentencia para esta plantilla se vuelve peor que la anterior.

ver también A Cecilio Waterman le preguntaron si jugar en El Trébol incomoda a Panamá y su respuesta llenó de bronca a Guatemala

Guatemala enfurecida: el pedido a Luis Fernando Tena para las Eliminatorias

Las últimas horas mostraron impaciencia por parte de algunos aficionados que se refirieron al partido que protagonizarán Guatemala y Panamá. Especialmente, el costado blanquiazul de la rivalidad elevó el tono de esta discusión deportiva.

El usuario Dany Fútbol2 elevó un extraño pedido para Luis Fernando Tena y toda su plantilla. Además, intentó menospreciar la calidad canalera junto con su única e histórica participación mundialista. Dijo que todo se dio por errores arbitrales.

“Solo han ido a un mundial y es gracias al guatemalteco Walter López, que les dio un gol que jamás existió, y se creen la potencia del área. A los panameños hay que sepultarlos en El Trébol“, posteó para generar revuelo en la vereda roja del duelo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan Panamá y Guatemala por Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá y Guatemala se enfrentarán el próximo 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, por la quinta fecha de la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026.