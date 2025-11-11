Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Guatemala sentencia a Panamá con el pedido a Luis Fernando Tena que puede costarle a Thomas Christiansen la clasificación al Mundial 2026

La Bicolor ultima detalles para recibir a su par canalero en un partido que puede definir varias cuestiones.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Guatemala y Panamá se enfrentarán por la fecha cinco de las Eliminatorias al Mundial 2026.
© rrssGuatemala y Panamá se enfrentarán por la fecha cinco de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Panamá está cada vez más cerca de disputar la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo dará todo lo que esté a su alcance para sumar de a tres y lograr así meterse en la máxima cita. Todos compiten por algo en su división.

Los canaleros hacen las veces de escoltas en el Grupo A, con los mismos puntos que el líder Surinam, pero con menos goles a favor. Guatemala, su próximo rival, está en el tercer lugar. El Salvador cierra el cuarteto, ya sin depender de si mismo.

El próximo duelo contra La Bicolor levantó demasiada polvareda entre fanáticos y analistas, a punto tal que se habló de que “a los panameños hay que sepultarlos en El Trébol”. Cada sentencia para esta plantilla se vuelve peor que la anterior.

A Cecilio Waterman le preguntaron si jugar en El Trébol incomoda a Panamá y su respuesta llenó de bronca a Guatemala

ver también

A Cecilio Waterman le preguntaron si jugar en El Trébol incomoda a Panamá y su respuesta llenó de bronca a Guatemala

Guatemala enfurecida: el pedido a Luis Fernando Tena para las Eliminatorias

Las últimas horas mostraron impaciencia por parte de algunos aficionados que se refirieron al partido que protagonizarán Guatemala y Panamá. Especialmente, el costado blanquiazul de la rivalidad elevó el tono de esta discusión deportiva.

El usuario Dany Fútbol2 elevó un extraño pedido para Luis Fernando Tena y toda su plantilla. Además, intentó menospreciar la calidad canalera junto con su única e histórica participación mundialista. Dijo que todo se dio por errores arbitrales.

“Solo han ido a un mundial y es gracias al guatemalteco Walter López, que les dio un gol que jamás existió, y se creen la potencia del área. A los panameños hay que sepultarlos en El Trébol, posteó para generar revuelo en la vereda roja del duelo.

Publicidad

¿Cuándo juegan Panamá y Guatemala por Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá y Guatemala se enfrentarán el próximo 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, por la quinta fecha de la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Kervin Arriaga sentencia a Costa Rica con el mensaje que pocos en Honduras se animan
Concacaf

Kervin Arriaga sentencia a Costa Rica con el mensaje que pocos en Honduras se animan

Lo dice la FIFA: Costa Rica recibe la noticia que puede cambiarlo todo ante Haití
Costa Rica

Lo dice la FIFA: Costa Rica recibe la noticia que puede cambiarlo todo ante Haití

Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026
Honduras

Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026

Todo Olimpia impactado con la leyenda de Motagua que se ha postulado para tomar el puesto de Espinel
Honduras

Todo Olimpia impactado con la leyenda de Motagua que se ha postulado para tomar el puesto de Espinel

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo