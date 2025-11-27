Este miércoles, la Liga Deportiva Alajuelense empató por 1-1 ante Xelajú en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana 2025. En el Alejandro Morera Soto, el equipo manudo se sobrepuso a la victoria parcial del Superchivo e igualó el resultado a los 67′ con el gol de Ronaldo Cisneros.

En la previa del encuentro de ida, la afición de Alajuelense colocó un tifo en las graderías que causó mucha polémica, tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica. Este hacía alusión a varios equipos de la región con un mensaje más que claro.

En la parte superior, pusieron a la mascota de Alajuelense con sangre en sus dientes y en sus brazos colocaron las dos Copa Centroamericana que ganaron en 2023 y 2024. Abajo, derrotadas, como si fuesen zombies, las mascotas de Saprissa, Cartaginés, Olimpia, Herediano, Real Estelí y Comunicaciones.

Foto: Jomo.CR

En Guatemala piden que le abran un expediente a Alajuelense

Este tifo fue tomado como agresivo en distintas partes de Centroamérica. Desde Guatemala, el periodista Javier Mayer del Cid fue uno de los indignados. Por eso, pidió que la Concacaf abra un expediente contra Alajuelense por considerarse una manta ofensiva.

Vale aclarar que si la Concacaf considera que este tifo tiene un tono agresivo y lo tilda como una mala conducta, Alajuelense podría ser sancionado. Habitualmente, la confederación impone sanciones económicas o limita la cantidad de aficionados que pueden asistir al próximo juego.

Hasta el momento, a falta de una semana para el partido de vuelta entre Xelajú y Alajuelense, no hay ninguna información sobre la postura que tomaría Concacaf con dicha manta.