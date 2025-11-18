“Vamos Panamá”: Concacaf sorprende con el mensaje que nadie esperaba a horas de definirse los clasificados al Mundial 2026

Panamá se jugará todo en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 con la esperanza de clasificarse a la máxima cita. El equipo no depende de sus propios resultados. Está obligado a buscar una victoria para alcanzar su boleto.

Los canaleros hacen las veces de escoltas en el Grupo A, liderado por Surinam con mejor diferencia de gol. Un triunfo les asegurará el repechaje a los dirigidos por Thomas Christiansen. Eliminados, Guatemala y El Salvador cierran la división.

Concacaf sorprendió con un mensaje de aliento para el equipo panameño, en el día de cierre del proceso de clasificación. Nadie esperaba que el ente encargado de regular el fútbol en la región se incline por este conjunto centroamericano.

ver también “Peligroso”: Thomas Christiansen avisa por qué El Salvador puede arruinarle a Panamá la clasificación al Mundial 2026

Concacaf lanza un mensaje de aliento a todos los panameños para llegar al Mundial 2026

“¡Vamos Panamá, con todo!”, gritaron frente a cámara los encargados de mostrar el partido canalero desde Concacaf. El trío está encabezado por la Jazlyn Guerra, periodista estadounidense que mostrará cada detalle a través de su Instagram.

“Hola, mi gente. Soy Jazzy y estamos aquí en Panamá frente al Estadio Rommel Fernández, de parte de Concacaf, para el último partido en las Eliminatorias para el Mundial 2026“, señaló la periodista junto a su colaborador David, en el video.

Serán los encargados de brindar cobertura en las redes sociales de la entidad. Además, lanzaron una invitación: “Sigue las redes de Concacaf para ver toda la acción del partido de mañana, y que el equipo logre clasificar al Mundial 2026“.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Panamá por el último partido de estas Eliminatorias al Mundial?

Panamá se enfrentará a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez hoy desde las 19.00 horas de Centroamérica y las 20.00 horas locales, por estas Eliminatorias al Mundial 2026.