Gilberto el "Tuma" Martínez hizo un análisis de la defensa del morado, y en él fue bastante crítico con el argentin Esteban Espíndola.

El Tuma Martínez es voz autorizada para hablar sobre el Saprissa y fútbol en general. En esta ocasión, el ex defensa del morado ha hecho un análisis sobre el mal momento defensivo que vive el equipo, y en el mismo ha sido bastante crítico con Esteban Espíndola y otros defensores del conjunto.

Después de perder el clásico contra la Liga Deportiva Alajuelense, las críticas no han cesado para los dirigidos por Walter el "Paté" Centeno, y el emblematico ex defensor no se ha quedado atrás en una nota para ESPN. "Saprissa está muy penalizado en su defensa, esa es la realidad. Los que tenían la titularidad no estuvieron en el Clásico y eso pesó en el accionar del equipo" empezó diciendo.

"Se debe renovar la defensa en medida que sea posible. Loss pecados que está cometiendo Saprissa en su defensa es que sus jugadores están demasiado distraídos, mal perfilados y, lamentablemente, no pueden defender tan alto a cómo lo están haciendo”, agregó el ex jugador del Brescia de Italia.

Finalmente habló individualmente de varios jugadores de la linea defensiva del morado, y aquí fue mucho más incisivo: "Saprissa tiene una línea defensiva muy grande en edad, se debe realizar una renovación. Rescato a Ricardo Blanco porque es un jugador muy esforzado y Alexander Robinson voluntarioso. Trajeron a Esteban Espíndola, pero con todo respeto, es más el nombre que lo que hace, la verdad es esa", concluyó.