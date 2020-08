Vargas sobre Espíndola: "Si se fue, se fue; no somos sucursal del Saprissa"

El Saprissa de Costa Rica hizo oficial la contratación del zaguero argentino Esteban Espíndola, procedente del Marathón de Honduras. Sin embargo, el futbolista no ha podido hacer el viaje a suelo costarricense debido a que las fronteras y aeropuertos internacionales están cerrados, por lo que su situación se ha vuelto bastante incierta.



Ante esto, surgió la posibilidad de que la institución morada se lo cediera a préstamo al conjunto dirigido por Hector Vargas. La idea sería de que Espíndola retome la actividad deportiva en Marathón y jugara ahí un torneo más, al menos hasta que la situación se normalice y pueda hacer el viaje a Tibás.





Esteban Espíndola, de buen suceso en el Olimpia y Marathón del fútbol hondureño.

Pese a eso, el director técnico del monstruo verde ha sido contundente, y la ha cerrado a su compatriota cualquier posibilidad de jugar para el equipo verdolaga: "Si se queda en Maratón por seis meses, no. Acá hay que venir a jugarse la vida. Si tienes otra mejor opción andate, pero en eso de me voy me quedo, mejor andate. No es de mi agrado dejar a Esteban Espíndola, pero ya tomó la decisión. Si se queda seis meses es como si fuéramos sucursal del Saprissa nosotros”, aseguró en una entrevista para Radio América.





Hector Vargas no admite que Espíndola se haya ido y luego pueda volver cedido.

“No sé la situación de él, en el caso que se tome la decisión de que no puede jugar en Saprissa y tiene su contrato, yo no ando con grises, se fue se fue. O se va se va o se queda. Siempre que me dice un papá de un jugador, 'fíjese que lo quiere el Motagua', llévalo lo digo, porque tienen que tener sentido de pertenencia”, sentenció.