Stheven Robles dejaría Comunicaciones y se convertiría en legionario

Tras una buena temporada en Comunicaciones, Stheven Robles estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Alianza Petrolera de Colombia.

Se acerca el fin de la primera parte de esta temporada en Guatemala y el mercado de pases se empieza a mover en los equipos importantes. Comunicaciones es uno de los que deberá reforzarse bien para el 2021 e intentará evitar un importante exilio de jugadores en los próximos meses como podría ser el de Stheven Robles.

El centrocampista de 25 años está siendo seguido muy de cerca por el Alianza Petrolera de Colombia. Su compatriota y compañero de la selección nacional, Ricardo Jerez, lo recomendó para reforzar en este período de transferencias. Sería una gran oportunidad para el surgido en los Cremas.

De todas formas, por ahora vienen siendo solo sondeos y no contactaron a Comunicaciones para empezar las negociaciones por Stheven Robles. Quieren verlo en estos partidos y llegar a una conclusión sobre si les sirve o no como nueva incorporación. También dependerá si logran llevarselo grátis o deberán abonar algun monto al club chapín.

Robles está ante la gran posibilidad de poder emigrar por primera vez de las tierras guatemaltecas. Jugó toda su carrera allí y solo dejó Comunicaciones para estar cedido durante una temporada en el Carchá. No sería raro que le pida un favor a su equipo para que faciliten las condiciones de salida.

Por el momento, el mediocampista sería el único jugador de la liga de Guatemala que emigraría al exterior. No hubo rumores por otros jugadores y probablemente no haya mucho movimiento en este período de fichajes. Probablemente el número de legionarios chapines no se modifique tanto a principios del 2021.