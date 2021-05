Juan Vita en exclusiva con FCA: Selección de Nicaragua, Eliminatorias y más

Juan Vita fue el invitado del tercer episodio de FCA TV, donde habló acerca de todo lo realizado con la Selección de Nicaragua y lo que depara el futuro, con Eliminatorias incluidas.

La Selección de Fútbol de Nicaragua ha sido la que mayor crecimiento ha demostrado en el último término dentro de Centroamérica, con empates ante Honduras y Guatemala en duelos amistosos y una gran goleada en su debut de Eliminatorias contra las Islas Turcas y Caicos. Esta mejoría se empezó a notar desde la llegada de Juan Vita al banquillo del combinado.

Con motivo del tercer episodio de Fútbol Centroamérica TV, hablamos en exclusiva con el entrenador argentino, quien nos platicó acerca de como han sido sus primeros meses en cargo; lo que ha visto en el ámbito local; pros y contras del fútbol que se desarrolla en el país y lo que vendrá para él y sus dirigidos.

Los partidos de Eliminatorias contra Belice y Haití

"Ya estamos planificando todo para llegar lo mejor preparados posible. Con esa victoria (contra Islas Turcas y Caicos) la verdad es que podemos trabajar tranquilos, porque fue un buen comienzo. Trabajamos mucho el partido contra Islas Turcas de marzo, y ahora ya estamos enfocados en lo que viene".

"Veo un grupo muy disputado. Dos partidos muy difíciles contra Belice y después contra Haití. Nos tenemos que preparar para jugar dos finales, porque Belice no va a regalar nada, Haití no va a regalar nada y Nicaragua no le va a regalar nada a ninguno de los dos. Estamos mentalizados para competir el grupo. Somos conscientes del poderío individual que tiene Haití, que hicieron en 2019 una gran Copa Oro llegando a la semifinal, sabemos donde juegan sus jugadores, pero no queremos entregarle el grupo ni Haití ni a Belice. Queremos competirlo hasta el último minuto, y para eso nos estamos preparando".

"No pensamos en la próxima fase todavía porque tenemos partidos previos muy difíciles, pero si estamos planificando por si llegamos a pasar, por una cuestión de que hay que planificar un montón de cosas, y porque tenemos confianza para pelear el grupo".

"Tenemos un modelo y un sistema de juego que sé que a cualquiera que le toque jugar, lo va a ejecutar bien, porque lo venimos entrenando desde el año pasado. Estos cuatro partidos que disputamos nos hicieron dos goles de pelota parada, pero en ninguno nos hicieron uno de jugada, y eso que nunca pude repetir la línea defensiva. El jugador que puse en los diferentes partidos siempre se acopló muy bien al sistema defensivo que nosotros tenemos, es muy importante. En mi cabeza tengo una manera de enfrentar estos dos partidos, es muy clara. El once titular se va a ajustar a como lleguen ellos en ese momento, porque falta un mes y están disputando etapas decisivas en sus clubes y pueden pasar un montón de cosas".

El grupo de Nicaragua rumbo a Qatar 2022

"Siempre digo que hay que soñar, ilusionarse, pero con los pies en la tierra. El diagnóstico que tenemos que hacer los entrenadores es uno real, no podemos vivir de sueños o ilusiones, pero si tenemos que sentir el sueño y la ilusión trabajando con los pies en la tierra. Tenemos muchísimas cosas por trabajar, estamos en ese proceso de mejora. Somos conscientes de donde y cómo estamos, vamos a intentar pelear el grupo como corresponde".

La baja de Santa Lucía y como influyó en los planes de Nicaragua

"Fue una sorpresa. También creo que se dio de una manera muy desprolija, porque no tuvimos ninguna notificación oficial. Si bien teníamos alguna información de que Santa Lucía podía no presentarse, no había nada oficial, entonces la realidad es que lo planteamos como si fuéramos a jugar dos partidos, hasta que una o dos semanas antes nos notificaron. Si bien uno sospechaba que podía no jugarse, nosotros esperábamos al rival. Yo por lo menos esperaba como entrenador un comunicado oficial para ya poder dar por concluida una especulación, porque a mi no me gusta especular".

La aparición de Matías Belli y cómo fue la gestión de su convocatoria

"Cuando lo llamé a Matías en la primera conversación se mostró muy interesado, y no dudé en convocarlo. Se adaptó muy rápido. Los estoy buscando (los de raíces pinoleras) y no quiero que se escape ninguno. A veces se escapan, porque es difícil encontrar jugadores en la segunda de Noruega, o en la tercera de España o Italia. Estamos trabajando seriamente para al menos estar al tanto de donde están los jugadores".

"Lo dije cuando llegué acá el año pasado, que iba a hacer una búsqueda profunda por Centroamérica, porque hay muchos nicaragüenses o hijos de nicaragüenses jugando en Costa Rica o Estados Unidos. No hay muchos en Europa, pero los que haya los voy a buscar, los voy a encontrar. Trataremos de mostrarles el proyecto que estamos teniendo en cuenta, para ver si se quieren sumar y ver si están interesados".

Matías Belli, la nueva incorporación de Nicaragua (Foto: Fenifut)

Ariagner Smith, uno de los prospectos más interesantes

"Ariagner es un jugador que tiene mucho potencial, y que está muy bien enfocado. Si uno habla con él, se da cuenta enseguida que tiene sus objetivos y metas claras. Eso no es fácil de encontrar en un jugador tan joven. Cuando yo llegué acá el año pasado, la mayor problemática con la que me encontré es con la falta de delanteros que había. Me sorprendió. Y hoy en día tenemos a Ariagner Smith; a Dshon Forbes; a Jaime Moreno; a Juan Barrera; a Pablo Gallego; a Brandon Ayerdis; a Ezequiel Ugalde. Tenemos seis o siete jugadores que van a tener que competir entre ellos para ver quien está mejor, para ver quien juega de titular. Esa es una de las primeras cosas que yo quise mejorar cuando llegué acá, empezar a tener en cuenta muchos más delanteros".

"Nicaragua no es un país que saque muchos delanteros. Tiene mucho volante con buen pie, mucho jugador con buen toque y movilidad, pero no se destaca por sacar gran cantidad de delanteros. Ariagner Smith es el ejemplo de que si se trabaja bien desde lo físico y desde lo mental, el jugador nicaragüense puede jugar en el extranjero".

Ariagner Smith, la joven estrella de Nicaragua (Foto: Fenifut)

Juan Barrera, uno de los referentes de la Selección

"Yo soy un entrenador que está convencido de que si un futbolista le dio algo, mucho o medio a una selección, como Juan Barrera, quiere decir que algo especial tiene. No cualquier jugador le hace tres goles a Haití, o hace tantos goles para una Selección Nacional. No leo los comentarios, no me dejo llevar por eso. Yo sé que si Barrera o Chavarría han hecho 18, 19 o 20 goles para la Selección, y el otro 11 o 12, y realmente lo han hecho bien, independientemente de la actualidad que están atravesando yo sé que hay recurso humano ahí".

"Sé que hay talento, y es responsabilidad mía como entrenador saber pulir ese talento y tratar de llevar al futbolista a que recupere su nivel, y me parece que Juan desde el año pasado ya está teniendo muy buen nivel. Tuvo una lesión en 2019 o 2020 que lo alejó mucho tiempo de las canchas, y muchas veces la gente a esas cosas no le da mucha importancia y no entiende que después de una lesión larga se necesita un período de recuperación física y emocional. El ahora está mucho mejor y lo está demostrando en la cancha".

Su análisis del fútbol en Nicaragua

"En Nicaragua se está jugando mucho fútbol. Para que se den una idea, se está jugando la Copa Sandino en las juveniles, y hay hasta Tercera femenina. Hay mucho fútbol, y eso hace que la gente se ilusione y se acerque. Recordemos que acá en Nicaragua el fútbol no es el primer deporte, es el beisbol, después el boxeo y ahí aparece el fútbol peleando un poco".

"Estoy convencido de que se está intentando ir por el buen camino, pero también tenemos una problemática que se da en todo Centroamérica: falta muchísimo para estar cerca de las grandes ligas. Muchísima estructura, muchísima formación en juveniles, pero se están empezando a tener recursos para poder hacerlo de a poco, a los tiempos que Centroamérica tiene. No es una problemática de Nicaragua, sino de la región".

"Siento sinceramente que las selecciones del caribe se han acercado mucho a las de Centroamérica, y que por algunas cuestiones las de Centroamérica no están creciendo como deberían. Tenemos muchísimas cosas que mejorar en Concacaf como selecciones y ligas. Si realmente no empezamos a trabajar en todo el área, en toda la región, desde el fútbol base, el pronóstico a largo plazo no es bueno. Centroamérica tiene la fortuna de que el jugador centroamericano tiene buen nivel, es talentoso, pero eso no alcanza. Talento está empezando a haber en todo el mundo. Si nosotros no nutrimos ese talento de disciplina deportiva, de fortaleza física y mental, el pronóstico no es bueno".

"Tenemos muchísimas cosas por mejorar. Por supuesto que yo me enfoco únicamente en Nicaragua, los problemas del resto son del resto, nosotros tenemos nuestros propios problemas para enfrentar y resolver, que lo estamos haciendo gracias a dios".

El amistoso contra Honduras que acabó en empate 1-1

"Ese partido fue uno de preparación. Nos pusimos el objetivo de empezar a confiar mucho en nosotros mismos, de enfrentar a cualquier selección intentando jugar de igual a igual, independientemente de que hacía 50 o 55 años que Nicaragua no le sacaba un punto a Honduras. Yo creo que cuando vos querés realmente enfrentar a una selección que es mejor históricamente que vos igual a igual tenés que jugar sin miedo a perder. Hay que tratar de sacarse esa energía inconsciente que te hace creer menos o que no vas a poder. Lo jugamos sin miedo a perder, como todos los partidos. Es de la única manera que uno puede tener chances de ganar. Después se puede ganar, perder o empatar; no le tenemos miedo ni al éxito ni a la derrota, porque es parte del fútbol".

"En ese partido por más que éramos visitantes, de que tuvimos complicaciones en el viaje, de que jugamos una cancha que era injugable, nosotros lo enfrentamos como una final. Sabíamos que era un amistoso, pero no nos importó, lo fuimos a jugar como una final. Estamos en el proceso de aprender a jugar sin miedo a perder, porque es de la única manera que se puede luchar por el éxito".

Los amistosos contra Guatemala

"Ese partido contra Guatemala (el segundo) no era Fecha FIFA. No contaban puntos para el Ranking, pero lo preparamos con la misma seriedad que todos los partidos, igual que como después preparamos Islas Turcas. En vez de no sentirnos menos, contra Islas Turcas nos preparamos para no sentirnos más, para estar equilibrados. No nos tenemos que sentir ni menos que Guatemala u Honduras, ni más que Islas Turcas u otra isla".

"Trabajamos con mucha seriedad el partido contra Guatemala. Jugaron mejor que nosotros el primer tiempo. Si bien no nos lastimó, jugó mejor que nosotros. No lo pudimos complicar, pero en la segunda parte si, y se dio un partido mucho más disputado. Nos dejó muchas enseñanzas. En el primer tiempo no logramos esa presión alta, incomodar al rival; en el segundo tiempo, ajustando cuestiones de actitud, si pudimos. Para eso sirven los amistosos, para mejorar cosas, y la verdad que ese partido con Guatemala nos dejó mucha información rica para seguir mejorando".

Su relación con la Federación Nicaragüense de Fútbol, las ligas y los clubes

"Estoy muy conforme con la actitud y la voluntad que tiene la federación conmigo. Uno a veces pide y exige cambios en alguna estructura o en alguna manera de trabajar, y siempre han tenido una actitud muy positiva. La federación es un lugar donde yo voy a cualquier hora y siempre está la gente trabajando y a disposición, y eso para mi tiene valor. Están siempre tratando de hacer las cosas mejor, de escuchar. Los felicito porque creo que este pequeño cambio que está haciendo Nicaragua tiene que ver con cambios en la federación, así que lo están haciendo muy bien".

"En cuanto a la liga también. He tenido la colaboración de ellos, hemos hecho microciclos fuera de la fecha FIFA, y siempre están dispuestos a ayudar a la Selección. Al Nicaragua ser un país humilde, futbolísticamente hablando, si no hay unión entre todas las partes es imposible caminar hacia adelante. Por ahí en otro país como Brasil, Argentina o Alemania tal vez no haya unión entre las partes, pero el jugador es tan talentoso que igual gana, mejora, progresa. Acá no. Acá de la única manera que podemos progresar es jugando todos juntos".

Juan Vita en su llegada al banquillo de la Selección de Nicaragua (Foto: Fenifut)

Posible amistoso antes de los partidos con Belice y Haití

"Está complicado, porque se está jugando la liga tanto acá como en Costa Rica, y en dos semanas van a empezar las etapas de repechajes, semifinal y final. Se está jugando entre semana, así que el calendario de la liga está muy ajustado. Como no hay fecha FIFA va a ser difícil, pero estamos viendo si antes del partido del 4 de junio podemos meter un amistoso, pero dependerá de si el calendario da y si la carga física y mental de los jugadores está dada para competir en un amistoso o no. No vamos a hacer una locura de meter un partido entre dos o tres días de otro solamente para competir si creemos que no es lo mejor para ellos".

"Vamos a hacer un diagnóstico de como ellos llegan al microciclo de la Selección, y entonces veremos que es lo mejor para ellos. Cuando se juegan las etapas finales, la carga física y mental que sufren ellos es mucho más grande que cuando se juega la etapa regular. No es lo mismo jugar la fecha 10 u 11 del torneo que una semifinal y una final en una semana. Esas cosas las vamos a tener en cuenta".

Mensaje final a la afición pinolera

"Que nos acompañe la afición de Nicaragua. Todavía recuerdo ese partido contra Guatemala que fue mi debut. En el segundo tiempo, faltando 20 minutos con una lluvia torrencial, la gente seguía alentando. Seguía ahí mojada, con frío, era un día laboral. No fue casualidad que lo mejor de Nicaragua en ese partido fueron los últimos 20 minutos, donde se sintió el apoyo de la gente. Juegan un papel muy importante y los necesitamos, y ojalá nos acompañen en el próximo partido contra Belice, porque realmente es una inyección anímica muy grande para nosotros".