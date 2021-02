UEFA publicó encuesta sobre Keylor Navas y Marc-André ter Stegen

Hoy, dos de los mejores arqueros de la actualidad se verán las caras en los octavos de final de la UEFA Champions League: Keylor Navas y Marc-André ter Stegen.

Barcelona y PSG se enfrentan hoy desde el Camp Nou por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Rivalidad que ya tiene historia en Europa, sobre todo recordando aquella remontada histórica de los catalanes sobre los parisinos con un marcador de (6-1) en la vuelta y dejar en el camino a los franceses. Ahora el contexto es distinto y ambos llegan en momentos diferentes, en donde sus principales figuras serán determinantes en esta eliminatoria.

PSG se ha convertido en los últimos años en uno de los equipos más poderosos económicamente hablando y también a nivel de plantilla. Y aunque no ha podido tener los resultados esperados, la edición anterior pudo llegar a su primera final de la UEFA Champions League. Al final se quedaron con el segundo lugar, pero fue un hecho que hasta la fecha, ha sido el más importante del conjunto parisino.

Sin embargo, por otro lado, el Barcelona no atraviesa su mejor momento histórico, desde aquella época dorada con Pep Guardiola, incluso luego con Luis Enrique obteniendo un triplete. Hoy, la realidad es muy distinta. No brilla a nivel de juego, una directiva que fue cuestionada y su gran figura, Lionel Messi, que no está del todo cómodo en estas condiciones. A pesar de ellos, igual tiene individualidades para marcar la diferencia.

La UEFA a través de su cuenta de Instagram, publicó una encuesta sobre dos de los grandes protagonista del partido de hoy: Keylor Navas y Marc-André ter Stegen. Preguntando a los seguidores, sobre quién será el vencedor en este encuentro de ida desde el Camp Nou. A lo que cientos fanáticos se volcaron a comentar y a votar en la encuesta.

Keylor Navas y Marc-André ter Stegen serán determinantes cubriendo la portería de su equipo respectivamente. Ambos son de los mejores guardametas en la actualidad y será una bonita oportunidad de ver al alemán y al costarricense en una de las llaves más atrapantes que tendrá esta edición de la UEFA Champions League.