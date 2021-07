El impresionante XI que estaría armando PSG para la venidera temporada, ¡sin Keylor Navas!

El PSG es uno de los equipos que se ha movido con fuerza en este mercado de fichajes en el viejo continente.

Al parecer no es suficiente que Keylor Navas destaque durante todos los partidos, de todas las competencias, en cada temporada. Siempre existe un asterisco que puede marcar el futuro de su carrera. Su marca del Real Madrid se vio afectada por la llegada del belga Thibaut Courtois y luego de dos años extraordinarios en el PSG, llega el aquero titular de la Selección de Italia, Gianluigi Donnarumma, quien se está destacando de gran manera en la Eurocopa.

Sí, solo hace falta la firma para que Donnarumma sea nuevo arquero del PSG y con ello, disputarle el puesto a Keylor Navas que actualmente se recupera de una lesión. Pero, ¿a qué se debe estos movimientos en el mercado que son contraproducentes para el tico? Muchos dicen que puede ser debido a su nacionalidad y su estatura. De no ser así, no se le encuentra explicación, porque en el terreno de juego Keylor siempre responde.

¡Equipazo del PSG, sin Keylor Navas!

El PSG no quiere perder la buena racha que ha tenido en Europa en los últimos dos años (final y semifinal en la UEFA Champions League) renovando y fichando a nuevas figuras que lo hacen un equipo altamente competitivo que va en serio por todos los frentes. Luego de renovar a Neymar, asegurarse la continuidad al menos una temporada más con Kylian Mbappé, y los rumores sobre la llegada de Sergio Ramos. en París no se detienen.

Posible once del PSG para la próxima temporada / Foto:

foxsportsmx

Con Gianluigi Donnarumma dejando al tico afuera de este once, sigue con una línea de cuatro defensores con Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos y Juan Bernat. En el mediocampo estaría ubicados Marquinhos, Georginio Wijnaldum y Marco Verratti. Mientras que en el tridente de ataque, Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé.

Aunque no es el equipo oficial, por los fichajes que están realizando y las movidas en sus filas, es probable que Keylor Navas no tenga 100% su lugar en el PSG y podría tomar un nuevo destino. Tomando en cuenta que no es un arquero para ser suplemente de ninguna manera. Mientras tanto, el tico se enfocará en recuperarse de su lesión, porque no es un dato menor que también renovó hace unas semanas con el PSG.