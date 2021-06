Fabian Coito habló de Bengston, Danilo Acosta, Andy Najar, y Romell Quioto

El director técnico de la selección de Honduras adelantó el llamado o no de varios jugadores que están en la mira de cara a las próximas competencias.

En una entrevista para una el programa Zona de Ataque de Radio Cadena Voces, Fabián Coito charló sobre distintos temas en relación a la Selección Nacional de Honduras. El director técnico adelantó sobre jugadores que estarán en la Copa Oro, sobre algunos que podrían no estar convocados, y también declaró en relación a Danilo Acosta, defensor de Los Angeles Galaxy.

En primera instancia, el estrategá adelantó que quizás no se cuente con algunos de los futbolistas que militan en Europa, con el objetivo de que hagan una buena pretemporada con sus respectivos equipos. Sumado a eso, también habló sobre la posibilidad de contar con Andy Najar y Romell Quioto en las próximas competencias.

Mucho se habló sobre la chance de que Najar tomara lugar como uno de los refuerzos pasados de edad para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo, el profesor explicó que tanto a el como al delantero del Impact de Montreal, los visualiza en la Copa Oro: "Con respecto a Andy Najar y Romell Quioto, la Copa Oro sería una linda posibilidad para volver a contar con los dos", reveló.

De igual manera, también tocó el tema de Danilo Acosta, de quien mucho se debatió entre los que desean su llamado y entre otros que lo cuestionan. Sin embargo, Coito adelantó que sí lo tienen en sus planes, y que será convocado a una de las dos escuadras. Ló unico que aún no se sabe, es a cuál, si a la sub 24 o a la mayor: "El tiene edad para sub 23, estamos evaluando en que grupo lo vamos a considerar", desveló.

Fabián Coito, director técnico de Honduras.

Finalmente, también habló sobre Jerry Bengston; y a buen entendedor, pocas palabras. Lo más seguro es que el atacante de Olimpia esté convocado en la próxima Copa Oro, de acuerdo a las palabras del entrenador: "Convertir goles es un don. Hablé con él, debe prepararse para convertir en un ritmo más exigente. Antes de creer que no lo puede hacer, primero hay que darle la posibilidad", concluyó.