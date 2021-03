Futbolista de Cuba revela la grave situación de su selección antes de jugar contra Cuba

Luis Paradaela contó lo complicada que llega la selección de Cuba para enfrentar a Guatemala en las primeras fechas de las Eliminatorias Concacaf.

Cada vez faltaba menos para el arranque de las fase de grupos de las Eliminatorias Concacaf. La selección de Guatemala tendrá su debut el 24 de marzo contra Cuba, un combinado nacional que llega muy golpeado y con cero ritmo de juego en la mayoría de sus jugadores. Así lo contó Luis Paradela, futbolista del conjunto caribeño y del Santos de Guápiles de Costa Rica.

“Es un partido importantísimo que va a marcar la eliminatoria, pasa uno por grupo y es cuestión de ganar y ganar, no hay de otra. Cuba es una incógnita, nosotros no nos conocemos como grupo, nunca hemos jugado juntos por el tema de la pandemia, no hemos jugado partidos amistosos. Pensemos que eso sea el inicio de una época linda para el fútbol cubano”, declaró el jugador en una entrevista con ESPN.

Después, agregó sobre la actualidad de los futbolistas de la selección y la excepción que hará la federación cubana para poder llevar jugadores: “Nuestra selección será una incógnita. La Liga no se ha jugado, pero los muchachos se mantienen activos en una burbuja y vamos a completar con los jugadores que están en las ligas extranjeras”.

Todavía no se confirmó a que deportistas terminará llamando el país caribeño para el partido ante Guatemala. Siempre se opusieron a la convocatoria de legionarios, pero en esta ocasión no tiene otra posibilidad, ya que, la liga cubana no ve actividad hace un año. Además, muchos futbolistas han renunciado a representar al combinado nacional.

Para finalizar, Paradela se mostró optimista de acá a futuro: “La idea de nosotros es avanzar lo más que se pueda en la eliminatoria y clasificar a un Mundial, que es nuestro sueño. Nosotros como selección mayor queremos un Mundial y creemos que está es la oportunidad. Este es el presente y hay que pelear por clasificar”.