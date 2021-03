Opinión | ¿La Selección de Guatemala necesita a Kamiani?

Desde el retiro de Carlos Ruiz del futbol, la Selección Nacional de Guatemala no ha encontrado a un delantero, o mejor dicho a un futbolista con su capacidad, liderazgo y empatía con la afición, por lo que en los últimos años se ha tratado de buscar a un sustituto, el cual no se ha encontrado en el medio y por lo que ahora se apuesta por nacionalizar jugadores, uno de ellos el mexicano Carlos Kamiani Félix.

Kamiani, como se le conoce en el futbol chapín, es un delantero que vino a Guatemala en el 2007 para fichar por Universidad de la Primera División (Liga de Ascenso), sin muchos focos logró ganarse el cariño de la afición a base de goles, hasta ser pieza fundamental para subir a la Liga Nacional y eso lo llevó a clubes como Municipal, Xelajú MC y Deportivo Iztapa.

El mexicano se ha caracterizado por ser un goleador en la liga chapina, tanto así que suma 197 goles en la máxima categoría y está apenas a siete de superar un récord que tiene un histórico como Juan Carlos Plata, por lo que aprovechando que ya lleva años radicando en el país, se ha buscado nacionalizarlo y está a un paso de poder completar el trámite para ser elegible a la Selección Nacional.

Pero ahora la pregunta es ¿La Selección de Guatemala necesita a Kamiani?

Hay que tomar en cuenta que el mexicano ya tiene 36 años de edad, es un veterano que si mucho podrá estar en la presente eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 y no aportará nada para algún proceso, su elección será para el momento y dependerá que lo respeten las lesiones, así cómo que mantenga un ritmo futbolístico apto, que por el momento no lo ha mostrado en el Torneo Clausura 2021 donde todavía no ha marcado un solo tanto.

¡Desde el césped del CAR! �� No te pierdas la intimidad y los detalles de la victoria ante Nicaragua ���� desde la óptica de la cámara de #SeleMayor #ModoSelección #VamosGuate pic.twitter.com/dUHUjYDeNi — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) February 25, 2021

A Carlos Kamiani no se le puede discutir su capacidad goleadora, pero si su regularidad, porque en todos sus equipos se ha caracterizado en no tener rachas prolongadas de goles, un claro ejemplo es su paso por Municipal que tras 82 partidos marcó 32 goles, su promedio más bajo en su carrera, por lo que todo hace pensar que la presión de un equipo grande le pesó a pesar de ser campeón y con una Selección Nacional no sería la excepción.

Amarini Villatoro está apostando todo por nacionalizar jugadores, dando un claro mensaje que no hay material humano con suficiente calidad en nuestro país, con la posible llamada de Kamiani se interpreta esto con los delanteros, que en los últimos años no ha salido un “Pescado” Ruiz, pero también es porque los clubes prefieren apostar por contratar a extranjeros y no darles el proceso adecuado a los chapines.

Guatemala debutará en pocas semanas en la eliminatoria mundialista, con una de las Selecciones Nacionales que menos ilusiona, por lo que quedará a la espera si Carlos Kamiani será elegible, siempre y cuando complete con éxito la evaluación que le hará la Procuraduría General de la Nación (PGN) y si Villatoro al final decide incluirlo en la nómina.