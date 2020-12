Carlos de los Cobos le contestó a Zarco Rodríguez por las duras acusaciones

Tras que Zarco Rodríguez contará el motivo de la no citación de jugadores del FAS, Carlos de los Cobos salió a contestarle.

Hace pocos días atrás, Zarco Rodríguez lanzó una dura acusación contra la selección de El Salvador. El entrenador de FAS contó que desde el combinado nacional llamaban a sus dirigidos y les explicaban que no eran convocados porque el club no quería que vayan a jugar con ellos. El DT le apuntó directamente a Fernando Guerra, preparador físico de la Selecta.

Carlos de los Cobos escuchó las declaraciones de su colega y opinó sobre sus dichos en una entrevista que dio con la Radio YSKL. El estratega mexicano contestó y no negó lo sucedido, pero si le pareció mal que lo haya contado a los medios. Él esperaba un llamado para charlarlo de forma privada.

"Estas cosas no deberían de suceder y menos ventilarse públicamente. La forma más correcta y más conveniente para solucionar algunas dudas o confusión que pueda haber es a través de la comunicación. Eso es lo que considero que ha faltado. Siempre seré yo quien decidirá quien venga a la Selección", declaró el entrenador de la selección.

Y agregó: "Pero este tipo de cosas no me gustan. Nunca ha sido mi estilo, ni mandar mensajes ni generar polémica o controversia. No pasa nada, acá lo más importante es que no convocaré a gente que me digan que debo convocar”.

Es claro que Carlos de los Cobos no quiere entrar en una polémica directa con Zarco Rodríguez, pero dejó en claro su postura. El entrenador resaltó reiteradas veces que hace oídos sordos a los pedidos que llegan tanto de los aficionados como de la prensa. La selección la arma a su gusto y sin presiones.