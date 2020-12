El Salvador hará cambios en su convocatoria

El mexicano Carlos De Los Cobos, entrenador de El Salvador, dio a conocer a Radio Cadena YSKL, que tendrá que hacer cambios en la convocatoria de la Selecta para el partido amistoso contra Estados Unidos, que se disputará el próximo 9 de diciembre en Miami, Florida, del país norteamericano.

El estratega del combinado salvadoreño dio a conocer que una de las bajas es la del portero Benji Villalobos, quien no podrá ser parte del compromiso debido a que no tiene su visa americana, por lo que su lugar será tomado por Óscar Pleitez, además también será incluido en el listado el defensor Rubén Marroquín.

��������⚽



¡Continúa venta de boletos!



FESFUT invita a los aficionados salvadoreños que residen en EE.UU. para que acompañen a nuestra Selecta al amistoso internacional, el 09 diciembre 2020 vrs @USMNT



��️Inter Miami CF Stadium



��6:30 pm (SLV)



Enlace��https://t.co/EZQAR2Sm6z — FESFUT (@fesfut_sv) December 5, 2020

De Los Cobos también explicó que no la tuvo fácil a la hora de armar la lista de convocados, debido a que varios de los futbolistas que en un inicio tenía contemplados, no poseen visa para ingresar a Estados Unidos, por lo que todavía no podrá ver a: Miguel Lemus, Ezequiel Rivas y Henry Reyes, Jairo Henríquez, que militan para Chalatenango.

El Salvador disputará su segundo partido y último del 2020, el equipo no tiene actividad desde el pasado 19 de enero, cuando jugó un amistoso ante Islandia y en el cual cayó 0-1, previamente había vencido 2-0 a República Dominicana y 1-0 a Montserrat, ambos choques fueron en el 2019 por la Liga de Naciones.

Estados Unidos también hizo cambios

Por otra parte, el rival de los salvadoreños, Estados Unidos dio a conocer que el delantero Frankie Amaya no podrá ser parte de la convocatoria porque dio positivo de Covid-19 a la hora de ser sometido al hisopado, por lo que su lugar será tomado por Andrés Perea, quien fue seleccionado juvenil con Colombia, pero prefirió jugar con los norteamericanos.